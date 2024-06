Hà Nội: Chủ nhà trọ đặt camera quay lén ở phòng tắm của cô gái trẻ

TPO - Công an quận Hà Đông (Hà Nội) ngày 26/6 cho biết, đơn vị đã xác minh, làm rõ và phối hợp xử lý hành vi quay lén của 1 chủ nhà trọ tại phường Yên Nghĩa.

Theo điều tra, ngày 22/2/2023, chị Y. (SN 2004, quê Bắc Giang) đến thuê phòng trọ tại địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, để sinh hoạt, học tập.

Tại phòng trọ, Y. ở cùng 2 người bạn là chị L. (SN 2004, quê Hải Dương) và chị T. (SN 2004, quê Bắc Ninh).

Ngày 18/4/2024, Y. phát hiện tại phòng tắm cá nhân phòng trọ có lắp 1 camera tại vị trí dưới đèn nhà vệ sinh, nên đã đến Công an quận Hà Đông để trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Hà Đông đã triệu tập chủ nhà trọ là ông N. (58 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, ông N. khai nhận: Khoảng tháng 6/2023, vì muốn xem lén người thuê phòng là nữ tắm, ông đã lên mạng xã hội đặt mua 3 bộ camera về lắp trong nhà tắm của các phòng 401, 402 và tầng 5.

Sau khi lắp camera, ông N. thường xem trực tiếp trên điện thoại hoặc lưu lại trên ứng dụng của camera để xem lại. Những hình ảnh, video trên, ông N. không phát tán, chia sẻ cho bất kỳ ai hay đưa lên mạng xã hội. Tại cơ quan công an, ông N. đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Hà Đông xác định ông N. bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi “Thu thập trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác”.

Ngày 27/5, Công an quận Hà Đông đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND quận Hà Đông ra quyết xử phạt Vi phạm hành chính đối với ông N. về hành vi: “Thu thập trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác” theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 84 - Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ. Mức phạt tiền 12.500.000 đồng; Biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3, Điều 84 - Nghị định số 15/2020/NĐ-CP là Buộc hủy bỏ thông tin cá nhân là các video, hình ảnh lưu trong điện thoại di động của ông N.

Ngày 28/5, Chủ tịch UBND quận Hà Đông đã ra Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính số 2031/QĐ-XPHC, đối với ông N về hành vi trên.

Ngày 31/5, ông N. đã thi hành Quyết định trên, đồng thời hủy bỏ các dữ liệu vi phạm liên quan.

Chỉ huy Công an quận Hà Đông cho biết, đây là vụ việc nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm nên đã tập trung giải quyết triệt để nhằm đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Những người thuê trọ liên quan đến vụ việc trên đồng tình với kết quả giải quyết của Công an quận Hà Đông.