Hà Nội chi hơn 850 tỷ đồng hỗ trợ người thất nghiệp

TPO - Trong 5 tháng đầu năm nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho gần 30.400 trường hợp với số tiền hơn 850 tỷ đồng.

Số liệu trên được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Hà Nội thông tin về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác việc làm - an toàn lao động 5 tháng đầu năm.

Theo báo cáo, trong 5 tháng đầu năm, TP. Hà Nội giải quyết việc làm mới cho gần 86.000 lao động. Trong đó, có gần 2.000 người được đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc; tự tạo việc làm và qua tư vấn, giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm trên địa bàn TP là hơn 55.000 lao động.

Cũng theo đánh giá, số lao động được tạo việc làm mới trong 5 tháng đầu năm có xu hướng giảm so với năm 2022. Nguyên nhân là do sự tác động từ cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine; tình hình an ninh chính trị nhiều nơi trên thế giới bất ổn, giá nguyên liệu, khí đốt tăng cao, lãi suất vay vốn trong nước cao,… dẫn đến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do sụt giảm đơn hàng ở các thị trường lớn.

Theo dự báo, tình trạng thiếu đơn hàng xảy ra trên diện rộng và có thể kéo dài sang năm 2024. Đặc biệt, là doanh nghiệp xuất khẩu thuộc các ngành dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ… khiến các công ty phải sản xuất cầm chừng.

Ngoài ra, trong 5 tháng đầu năm, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho gần 30.400 trường hợp với số tiền hơn 850 tỷ đồng; tư vấn giải quyết việc làm cho gần 30.000 người; hỗ trợ học nghề cho 487 người, số tiền hỗ trợ học nghề là hơn 2 tỷ đồng.