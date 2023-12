Goldilac Grow ra mắt sữa hỗ trợ tăng cân cải tiến ưu Việt cho bé

Dòng sữa non Tổ yến Goldilac Grow cải tiến mới chính thức “trình làng” cộng đồng các ba mẹ bỉm sữa Việt. Đây là dòng sản phẩm chuyên biệt cải thiện biếng ăn, hỗ trợ tăng cân cho bé từ 6 tháng tuổi.

Mới đây, nhãn sữa non Tổ yến Goldilac Grow đã cho ra mắt dòng sản phẩm lon sữa cải tiến mới chuyên hỗ trợ tăng cân ở trẻ. Sữa non Tổ yến Goldilac Grow là dòng sản phẩm mới nhất do công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ F2B sản xuất. Sản phẩm lon cải tiến này được các chuyên gia đánh giá cao trong phân khúc sữa Việt hỗ trợ tăng cân cho trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi.

Những ưu điểm nổi bật của sữa hỗ trợ tăng cân cho trẻ Goldilac Grow

Trong sữa non tổ Yến Goldilac Grow cải tiến mới vẫn giữ nguyên những ưu điểm nổi trội trong sản phẩm sữa hộp cũ. Sữa có chứa hoạt chất độc quyền Immune Kmax cùng các lợi khuẩn Bacillus Subtilis giúp con cải thiện hệ tiêu hoá, hết táo bón, hoàn toàn không nóng trong. Công dụng cải thiện tiêu hoá khoẻ đã được thực nghiệm nghiên cứu trên 500 cặp mẹ con trong vòng 12 tuần khi cho sử dụng sữa non tổ yến Goldilac Grow. Đường ruột của các bé cải thiện đáng kể, không còn các tình trạng táo bón hay đi ngoài sau, hấp thụ thức ăn tốt, tăng cân ngay trong tháng đầu tiên sử dụng.

Bên cạnh đó, trong phiên bản sữa cải tiến này, sữa non tổ yến Goldilac Grow bổ sung thêm nhiều nhiều dưỡng chất thiết yếu chứa đến 28 loại vitamin và khoáng chất quan trọng, cực kỳ cần thiết cho sự phát triển về thể chất của trẻ. Hàm lượng dinh dưỡng trong 100g sữa cũng được tăng lên gấp đôi. Tinh chất tổ yến có trong sữa non cao nhất trên thị trường, hỗ trợ tăng đề kháng, giảm thiểu nguy cơ ốm vặt ở trẻ.

Goldilac Grow là dòng sữa hỗ trợ tăng cân cho bé được nhiều bà mẹ Việt tin dùng bởi hiệu quả sử dụng ngoài sức mong đợi. Diễn viên Trang Moon đã cho con sử dụng chia sẻ cảm nhận về hiệu quả sản phẩm: “Sushi nhà mình ghiền vị sữa Goldilac Grow, hợp tác uống cực kì. Giờ 2 vợ chồng đến bữa cho con ăn uống là nhàn tênh, con ăn ngon, ăn thun thút luôn, rồi đêm con ngủ ngoan, không quấy khóc”. Giờ đây,dòng sữa non Tổ yến Goldilac Grow cải tiến mới sẽ là một sự lựa chọn tốt, tăng cân an toàn, hiệu quả cho con mình của các ba mẹ Việt.

Các đơn vị phân phối sữa, chủ nhà thuốc cũng khẳng định đây chắc chắn sẽ là dòng sữa hỗ trợ tăng cân cho trẻ “làm mưa làm gió” trong năm 2024. Chị Đinh Thị Luận, chủ nhà thuốc Phương Linh, Mễ Trì, Hà Nội cho biết: “Theo như nhận xét của các dược sĩ của nhà thuốc chúng tôi và của chính những phản hồi của khách hàng đã sử dụng, sữa non Tổ yến Goldilac Grow là sản phẩm tốt nhất trong việc tăng cân cho trẻ. Đáp ứng được tiêu chí an toàn và hiệu quả nhanh chóng”.

Đại diện nhãn hàng Goldilac Grow - Bà Nguyễn Thị Trang (Giám đốc kinh doanh công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ F2B) khẳng định nhãn hàng sẽ không ngừng cố gắng phấn đấu, nghiên cứu và cải tiến các sản phẩm tăng cân an toàn và chất lượng, với giá cả phải chẳng để hỗ trợ trẻ biếng ăn, chậm tăng cân, cải thiện vóc dáng cao lớn trong tương lai.

Mua sữa non Tổ yến Goldilac Grow chính hãng ở đâu?

Hiện tại, các mẹ bỉm sữa có thể mua hàng tại các kênh bán lẻ chính thức của Goldilac Grow với rất nhiều mã giảm giá và quà tặng như: Shopee, Tik Tok shop, Facebook, website. Đặt mua online cùng chính sách vận chuyển siêu ưu đãi. Trước khi nhận, khách hàng được kiểm hàng đầy đủ hóa đơn, tem mác, tem chống hàng giả để đảm bảo chất lượng trước khi thanh toán.

Sữa non Tổ yến Goldilac Grow – cải thiện biếng ăn, hỗ trợ tăng cân khoa học ở trẻ Hotline: 098.1313.968 Website: https://goldilac.com.vn/ Công ty: TNHH Thương mại và Dịch vụ F2B Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà CT2, Ban cơ yếu Chính phủ, Khu đất M2, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

TPBVSK sữa non Tổ yến Goldilac Grow không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.