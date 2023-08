Giữ rừng bằng camera

TP - Ngoài việc thống kê lâm tặc trên địa bàn để quản lý, huyện Krông Pa (Gia Lai) đã lắp camera ở khắp mọi nơi, giám sát mọi nẻo đường ra của gỗ lậu. Cách làm này đang phát huy hiệu quả, giảm tình trạng xâm hại tài nguyên rừng.

Krông Pa là một trong những huyện nóng về tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép của Gia Lai. Nhiều biện pháp đã được triển khai để giữ rừng nhưng đều kém hiệu quả. Tuy vậy, từ khi 36 camera được UBND huyện triển khai, đặt ở những cửa rừng, tình trạng trên đã giảm một cách đáng kể.

Lực lượng chức năng đã chọn các vị trí có địa hình không thể “né” được để đặt camera như đoạn qua suối, cây cối bao quanh. Nhiều cán bộ chức năng cũng như lãnh đạo của huyện đều liên kết, theo dõi những camera này, qua đó sẽ biết được tình hình vi phạm về khai thác rừng trên từng địa bàn.

Đơn cử mới đây, Công an huyện Krông Pa đã tiếp nhận, mở rộng điều tra vụ việc ô tô tải chở hơn 1m3 gỗ bằng lăng trái phép do Công an xã Ia Hdreh phát hiện, bắt giữ thông qua camera ghi lại. Ngày 7/3, nhận tin báo của người dân có một ô tô đông lạnh di chuyển qua địa bàn vận chuyển lâm sản trái phép. Ô tô chạy rất nhanh từ xã hướng ra đường Trường Sơn Đông.

Ngay lập tức, lực lượng Công an xã xác định vị trí ô tô này thông qua camera ghi lại, lập tức tới kiểm tra. “Qua kiểm tra ô tô phát hiện trên xe vận chuyển hơn 1m3 gỗ bằng lăng không có giấy tờ hợp pháp. Công an xã đã mời tài xế, đưa phương tiện cùng tang vật về trụ sở”, đại úy Rcom Miơh - Phó Trưởng Công an xã Ia Hdreh cho hay.

“Lâm tặc hễ rục rịch là bắt ngay. Từ “lâm tặc chúa” đến “lâm tặc con” đều được giám sát chặt chẽ bởi tai mắt của công an xã, kiểm lâm viên địa bàn và những lực lượng khác. Hễ có động là tin báo, hình ảnh được chuyển ngay đến nhóm zalo của Ban Chỉ đạo bảo vệ rừng huyện. Nhóm zalo chỉ có Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Công an xã, kiểm lâm địa bàn và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn”. Ông Hồ Văn Thảo, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa

Về tính hiệu quả của cách giữ rừng trên, làm việc với phóng viên, ông Trương Quốc Dụng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa mở chiếc điện thoại ra khoe: “Đây! Vừa hôm trước chúng tôi phát hiện một lâm tặc đang vận chuyển gỗ lậu từ rừng tới khu vực suối của xã Ia Rsai. Tôi gọi ngay cho anh em chặn đầu, xử lý. Nếu trường hợp không bắt được lâm tặc thì chúng tôi cũng nhắc nhở anh em sát sao hơn với địa bàn quản lý.

Qua camera chúng tôi cũng sẽ nắm bắt được tình hình gỗ lậu trên địa bàn từng xã, qua đó chỉ đạo sát sao lực lượng chức năng lên phương án xử lý”.

Theo ông Dụng, nhờ có hệ thống giám sát này mà nhiều vụ việc vi phạm được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Từ đầu năm tới nay, địa phương đã phát hiện 9 vụ vận chuyển lâm sản, 5 vụ tàng trữ lâm sản và 1 vụ khai thác lâm sản trái phép. Tang vật thu giữ gồm 3 xe ô tô, 12 xe máy độ chế, 5 xe công nông, 7 cưa xăng… mà lâm tặc sử dụng để khai thác lâm sản trái phép.

Ông Hồ Văn Thảo, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa chia sẻ, trước tình hình khai thác lâm sản trên địa bàn nóng bỏng, hơn hai năm trước huyện đã thống kê trên địa bàn 14 xã, thị trấn có hơn 1.000 lâm tặc. Huyện thực hiện phương án 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, công cụ và phương tiện tại chỗ) để “chống lâm tặc”.

Sau đó, các lực lượng chức năng theo dõi, mật phục, xử lý, tịch thu phương tiện, công cụ sử dụng để khai thác rừng của các đối tượng lâm tặc như xe độ chế, cưa máy… Việc thưởng nóng đã phát huy hiệu quả, khích lệ, động viên các lực lượng cùng tham gia bảo vệ rừng.

