Gió mùa đông bắc sắp tràn về, miền Bắc chuyển mưa rét

TPO - Từ đêm 15 đến 18/4, gió mùa đông bắc liên tiếp tràn xuống và bổ sung khiến các tỉnh miền Bắc trời chuyển lạnh, sau đó chuyển rét, có mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc phổ biến từ 16-19 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng gần sáng ngày 16/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Khoảng đêm 17 đến ngày 18/4, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên từ đêm 15 đến ngày 18/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, gió mùa đông bắc tràn xuống ngay sau những ngày miền Bắc trời nắng khiến nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 16/4, trời chuyển lạnh. Từ đêm 17-19/4, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi từ 13-16 độ C. Ở Bắc Trung Bộ, từ đêm 17-19/4 trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C.

Thủ đô Hà Nội từ gần sáng ngày 16-17/4, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ đêm 16/4, trời chuyển lạnh. Từ ngày 18-19/4, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17-19 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hải Phòng có mưa kéo dài từ 16-18/4, trong đó ngày 16/4 có mưa vừa, ngày 17/4 có mưa rào và ngày 18/4 có mưa nhỏ. Hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật (16-17/4), trời lạnh, nhiệt độ dao động từ 22-25 độ C, các ngày 18-20/4, trời rét với nhiệt độ trong ngày chỉ từ 18-22 độ C.

Thành phố Vinh các ngày từ 16-19/4 trời có mưa dông, nhiệt độ các ngày 16-17/4 dao động từ 23-27 độ C, các ngày 18-20/4, nhiệt độ thấp nhất chỉ 18-19 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Dự báo ngay sau khi gió mùa đông bắc liên tiếp tràn xuống, khoảng ngày 19-20/4, miền Bắc lại có hội tụ gió trên cao, tiếp tục gây mưa dông.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 16/4, trên đất liền phía đông Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6-7, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3m.

Từ đêm 17/4, trên đất liền phía Đông Bắc Bộ gió tăng lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3,5m.