Giao Thanh tra TP Hà Nội xem xét đơn tố cáo ‘nhóm lợi ích’ tại chung cư 165 Thái Hà

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của ông Sái Quang Ninh, trú tại xã Lạc Đạo (Văn Lâm, Hưng Yên) tố cáo hộ bà Trần Thị Liên (trú tại xã Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh) đã xây dựng công trình trên đất thuỷ lợi, qua đó làm ảnh hưởng tới việc đi lại từ thửa đất của ông tại xã Ngũ Thái. Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, UBND xã Ngũ Thái có văn bản hồi âm, cho biết: Thửa đất số 103 (tờ bản đồ số 2, diện tích 291 m2 tại xã Ngũ Thái) của ông Sái Quang Ninh được Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có vị trí tiếp giáp với đường giao thông thôn Tứ Cờ (xã Ngũ Thái), nên việc đi lại từ thửa đất này ra đường không bị ảnh hưởng. Đối với việc hộ bà Trần Thị Liên xây dựng công trình trên đất thuỷ lợi, UBND xã Ngũ Thái đã có văn bản yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm, nhưng hộ gia đình này chưa thực hiện. Nay UBND xã Ngũ Thái tiếp tục yêu cầu bà Liên tháo dỡ công trình, nếu không thực hiện UBND xã sẽ lập hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

2. Đơn của công dân chung cư 165 Thái Hà (phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) tố cáo một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội đã lợi dụng chức quyền ký văn bản hướng dẫn UBND quận Đống Đa xác định diện tích sở hữu riêng của chủ đầu tư là hành vi bảo kê, bao che cho nhóm lợi ích chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của cư dân chung cư 165 Thái Hà. Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội có văn bản hồi âm tới Tòa soạn, cho biết: Về sự việc trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã chỉ đạo, giao Thanh tra Thành phố tổ chức làm việc với công dân, kiểm tra điều kiện thụ lý tố cáo; tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo.

3. Đơn của chị Lê Thị Kim Dung, thường trú tại phường Thanh Châu (thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), địa chỉ liên lạc tại Vinhome SmartCity (phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) kiến nghị việc chị Dung và chị gái của chị khi đi bộ tại khu Vinhome SmartCity thì bị 5 đối tượng đến trêu ghẹo rồi hành hung khiến chị Dung bị rách màng nhĩ. Trước sự việc trên, Công an quận Nam Từ Liêm có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Sau khi nhận được đơn tố giác của chị Dung, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm ra quyết định trưng cầu giám định gửi Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Hà Nội) để giám định thương tích cho chị Dung. Sau đó, Trung tâm Pháp y có kết luận giám định, xác định chấn thương tai trái của chị Dung không để lại sẹo, thính lực hai tai nghe bình thường. Theo Thông tư số 22/2019 (ngày 28/8/2019), không có chương mục nào quy định cho điểm tỷ lệ tổn hại sức khoẻ đối với các chấn thương này. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã thông báo nội dung trên cho chị Dung; sau đó ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác trên của chị Dung.