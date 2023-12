Giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2023 cụm Duyên hải Nam Trung Bộ

Tham dự hội nghị có anh Bùi Minh Tuấn – Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng - Cụm trưởng, bà Huỳnh Thị Thùy Dung – Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Quảng Nam, đại diện các ban chuyên môn của Trung ương Đoàn và lãnh đạo các tỉnh, thành Đoàn thuộc cụm Duyên hải Nam trung bộ.

Những con số ấn tượng

Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 Cụm Duyên hải Nam Trung Bộ đạt được nhiều kết quả cao.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc ứng dụng chuyển đổi số phục vụ việc xây dựng và phát triển đất nước, các cấp bộ Đoàn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên với chuyển đổi số; đồng hành với thanh niên trong phong trào thi đua chuyển đổi số; thanh niên xung kích trong hoạt động chuyển đổi số; thúc đẩy chuyển đổi số theo từng lĩnh vực. Toàn cụm có 751.901 thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số.

Đẩy mạnh công tác xây dựng dữ liệu đoàn viên, hướng dẫn các cơ sở Đoàn thao tác sử dụng các nghiệp vụ Đoàn trên nền tảng thanh niên Việt Nam, hoàn thiện các cây dữ liệu bảo đảm liên thông trong quá trình thực hiện.

Hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử VneID; tuyên truyền, hướng dẫn đảng viên trẻ cài đặt ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”; Hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy vi tính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại thôn, khối phố; số hoá địa chỉ đỏ, số hóa tên đường; cài mã định danh điện tử, sổ sức khỏe điện tử và các ứng dụng không dùng tiền mặt tại các điểm công cộng đồng; hỗ trợ dịch vụ ký số từ xa - Smart CA giúp người dân thuận lợi trong số hóa các thủ tục liên quan đến dịch vụ công.

Trong năm 2023, phong trào “Thanh niên tình nguyện” được triển khai rộng khắp, toàn diện, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, các nền tảng số. Các cấp bộ Đoàn trong Cụm đã thực hiện Công trình thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện và phần việc, công trình thanh niên xung kích tình nguyện vì cộng đồng với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng.

Hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đề xuất ý tưởng bảo vệ môi trường được triển khai rộng khắp. Toàn cụm các cấp bộ Đoàn toàn Cụm đã tổ chức được 1.776 hoạt động ra quân bảo vệ môi trường với 131.965 ĐVTN tham gia, trồng mới 855.489 cây xanh.

Trong năm, các đơn vị trong Cụm có nhiều công trình, phần việc thanh niên để ổn định cuộc sống, phục hồi và phát triển KT-XH, tặng quà cho người nghèo và gia đình chính sách vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào tôn giáo và dân tộc thiểu số. Các đợt tình nguyện cao điểm, tình nguyện trên quy mô lớn được triển khai đồng loạt để lại dấu ấn tốt đẹp trong toàn xã hội với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng.

Các chương trình đồng hành với thanh niên được đẩy mạnh, chăm lo đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, đặc biệt trong học tập; tư vấn, hướng nghiệp; khởi nghiệp, phát triển kinh tế; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và các kỹ năng trong cuộc sống cần thiết đối với thanh niên, thể hiện rõ nét hơn vai trò đồng hành của Đoàn với thanh niên.

Tạo đột phá trong hoạt động tình nguyện năm 2024

Hội nghị đánh giá kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn vào khó khăn hạn chế để khắc phục cũng như chia sẻ những mô hình, cách làm hay, hiệu quả.

Kết luận hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm ghi nhận những nỗ lực, sáng tạo của tuổi trẻ Cụm Duyên hải Nam Trung Bộ để đạt kết quả cao, đồng thời đề nghị thực hiện các nhiệm vụ thời gian tới.

Anh Lâm lưu ý, năm 2024 dự kiến chủ đề chương trình công tác là Năm Thanh niên tình nguyện. “Các hoạt động tình nguyện phải sôi nổi hơn, công trình phần việc hiệu quả hơn, đổi mới hơn. Muốn vậy phải cùng ngồi lại suy nghĩ làm gì, vạch ra những nội dung gì. Đặc biệt, phải đặt thanh niên vào chủ thể, để họ suy nghĩ xem tình nguyện thì cần làm gì và chúng ta hỗ trợ triển khai thì sẽ phải thu hút thanh niên”, anh Lâm nhấn mạnh. Ngoài ra, tạo đột phá công tác tình nguyện online, phải có chương trình hành động, sản phẩm cụ thể. Cùng với đó, triển khai nâng cao năng lực quản lý dự án hoạt động tình nguyện các cấp bộ đoàn.

Chuyển đổi số là một trong các nhiệm vụ đột phá. Công tác triển khai nâng cao chuyển đổi số và năng lực số cho người dân thì thanh niên phải cầm tay chỉ việc chứ không chỉ tuyên truyền, cần phải xây dựng kế hoạch nhiệm vụ cụ thể. Phần mềm quản lý đoàn viên đã làm bước đầu, tuy nhiên tới đây tập trung thực hiện nhiệm vụ tiếp theo quan trọng nhưng khó hơn đó là thực hiện số hóa các nghiệp vụ về công tác quản lý đoàn viên với 12 nghiệp vụ.

Theo anh Lâm, năm 2024 cũng là năm có nhiều kỷ niệm quan trọng của đất nước và của đoàn đó là kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng. Đây là dịp thuận lợi để triển khai công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, các hoạt động phải thể hiện được vai trò tuổi trẻ đối với sự kiện quan trọng của đất nước. Cùng với đó, thanh niên phải nâng cao nhận thức tham gia xây dựng hệ thống chính trị, Đoàn là cánh tay phải của Đảng, bảo vệ Đảng.

“Công tác cán bộ là một trong những nội dung then chốt, đột phá xác định trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc. Do đó cần thường xuyên kiểm tra đôn đốc sâu sát, quán triệt để làm sao cán bộ đoàn nhận thức được trách nhiệm của mình, cán bộ đoàn phải sâu sát xuống cơ sở”, anh Lâm nói.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bí thư T.Ư Đoàn cùng các thành viên dự hội nghị đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH Võ Thị Tiểu; trao tặng 300 bản đồ Việt Nam, hưởng ứng Cuộc vận động Tự hào một dải non sông do Trung ương Đoàn triển khai và bàn giao công trình thanh niên thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời tại xã Cẩm Thanh, TP. Hội An. Đoàn cũng đến tham quan Di tích nhà lao Hội An.