Giáng chức đại úy công an xô xát với phụ nữ

TPO - Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi họp, đơn vị đã thống nhất hình thức kỷ luật giáng chức, chuyển công tác đối với đại úy Trần Xuân Phương, người có hành vi xô xát với một phụ nữ.

Tại buổi họp báo chiều 1/6 do UBND tỉnh Bình Dương, Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi họp, Ban giám đốc đã thống nhất hình thức kỷ luật giáng chức, chuyển công tác đối với đại úy Trần Xuân Phương, phó đội trưởng thuộc phòng Hành chính Công an tỉnh này. Theo đại tá Phú, hiện đại úy Phương đang chờ phân công đến bộ phận khác.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 12/4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip hơn 1 phút ghi lại cảnh xô xát của một nhóm người gồm cả nam và nữ. Các hình ảnh cho thấy, sau một hồi tranh cãi hai bên lao vào nhau. Trong đó người phụ nữ bị một nhóm đàn ông đánh hội đồng.

Đoạn clip sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Sự việc này xảy ra vào chiều 11/4 tại đường An Thạnh 14, phường An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Một trong số những người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip là đại úy Trần Xuân Phương đang công tác tại Công an tỉnh Bình Dương.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày để xác minh, làm rõ đối với hành vi của đại úy Phương.