Giám sát về tổ chức, hoạt động của công an xã ở Hà Nội

TPO - Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội sẽ giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội vừa có quyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm làm rõ những kết quả đạt được; hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức lực lượng công an xã trên địa bàn thành phố; đề xuất, kiến nghị những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Về phạm vi, đoàn sẽ giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo quy định pháp luật của lực lượng công an xã trên địa bàn thành phố. Số liệu, đánh giá tính từ 16/5/2021 đến nay.

Nội dung giám sát tập trung vào kết quả thực hiện các quy định pháp luật và Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về quy định xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn thành phố; kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy, các kế hoạch, đề án của UBND thành phố về việc xây dựng lực lượng công an xã chính quy; việc sắp xếp bố trí công tác và giải quyết các chế độ chính sách liên quan đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách trên địa bàn thành phố.