Giải Tiền Phong Golf Championship 2022: Chờ cú HIO lịch sử

TP - Ngoài Cup và quà cho mỗi bảng đấu, golfer tham dự Tiền Phong Golf Championship 2022 có cơ hội nhận các giải Hole in one (HIO) với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng.

Kịch tính bảng trẻ

Năm nay, ngôi chức vô địch (Best Gross) của Tiền Phong Golf Championship được đánh giá cạnh tranh và hấp dẫn hơn với sự tham gia của 19 golfer ở bảng trẻ, gồm đấu thủ nghiệp dư số một Việt Nam Nguyễn Anh Minh, á quân giải Nữ nghiệp dư Quốc gia (VLAO) Lê Chúc An, các tài năng trẻ như Nguyễn Đặng Minh, Đoàn Uy,…

Sự xuất hiện của bảng đấu dành cho golfer dưới 18 tuổi là nét mới ở mùa giải 2022, thể hiện nỗ lực của ban tổ chức trong việc tạo thêm sân chơi rèn luyện, cạnh tranh cọ xát và hỗ trợ các tài năng trẻ Việt Nam phát triển, cải thiện kỹ thuật cũng như trình độ. Đặc biệt, bốn trong năm nhà vô địch của Tiền Phong Golf Championship là Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Vũ Quốc Anh, Nguyễn Nhất Long và Anh Minh đều là những gương mặt trẻ, ghi nhiều dấu ấn với golf Việt.

Ngoài cuộc đua cho Best Gross, đấu thủ ở bảng trẻ cũng tranh giải nhất, nhì, ba riêng, tương tự bảng A (HDC 00-16), bảng B (HDC 16-28), bảng D (HDC 28+) và bảng nữ. Nhà đương kim vô địch Nguyễn Anh Minh chia sẻ, việc tạo ra bảng đấu trẻ là ý tưởng rất hay, tạo cơ hội tốt để các golfer trẻ thi đấu và cạnh tranh với nhau, giúp cho cuộc đua vô địch càng thêm phần hấp dẫn.

Chờ đón cú HIO đầu tiên trong lịch sử giải

Theo National HIO Registry, tổ chức Mỹ chuyên thống kê về Hole in one (hay HIO, ace - đưa bóng vào lỗ chỉ bằng một cú đánh), xác suất để một golfer chuyên nghiệp ghi điểm này ở mức 1/3.000 cú, đấu thủ sở hữu Handicap thấp là 1/5.000 và lên tới 1/12.000 cú với trình nghiệp dư giải trí. Chính bởi tỷ lệ hiếm hoi hơn nhiều pha ghi điểm tốt ở các bộ môn khác nên HIO luôn mang lại khoảnh khắc bùng nổ, phấn khích mà bất cứ golfer nào cũng ao ước đạt được ít nhất một lần. Chúng lại càng trở nên đặc biệt và hấp dẫn hơn ở những sự kiện ban tổ chức treo thưởng giá trị.

Trong khuôn khổ mùa giải 2022 diễn ra ngày 5/11, các hố 4, 6, 14, 17 - cùng par 3 trong Kings Course thuộc BRG Kings Island Golf Resort treo thưởng mỗi hố một xe ô tô từ nhà tài trợ Toyota Việt Nam mang thương hiệu Fortuner Legender, Camry & Corolla Cross. Riêng hố 14 có thêm bộ gậy full set của TaylorMade và từ hãng Majesty ở hố 17.

Bắt đầu được tổ chức vào 2017 bởi báo Tiền Phong, đến nay qua năm mùa, Tiền Phong Golf Championship vẫn chưa ghi nhận cú HIO nào được ghi tại BRG Kings Island Golf Resort, sân đăng cai sự kiện từ kỳ khai trương.

Tại Việt Nam, sân Kings là một trong những thiết kế của Nicklaus Design - Cty do Jack Nicklaus, golfer huyền thoại sở hữu kỷ lục 18 major trong 73 chức vô địch PGA Tour sáng lập. Vì vậy, Hole in one ở sân đấu này hẳn sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời và đáng nhớ khi chơi golf cho bất kỳ ai.

Bên cạnh đó ở hố 19, chương trình bên lề “Lucky Challenge - Một cú lên on, ring ngay quà tặng” sẽ là một trải nghiệm độc đáo với khu vực phát bóng nằm trên đỉnh thác nước cao 28 mét. Không chỉ nhận được nhiều quà tặng từ ban tổ chức, đấu thủ tham gia thử thách này còn đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam.