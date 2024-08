Giải mã cơn sốt ‘Con trai bạn mẹ’

TPO - Phim Hàn “Con trai bạn mẹ” ghi điểm nhờ sự phối hợp ăn ý của Jung Hae In và Jung So Min. Kịch bản đơn giản nhưng hài hước, đậm tính giải trí, giúp người xem có nhiều phút giây thư giãn.

Con trai bạn mẹ (Tựa quốc tế: Love Next Door) gây chú ý khi lần đầu Jung Hae In đóng cặp Jung So Min trong một bộ phim hài, lãng mạn. Từ tên phim, nội dung cho đến hình ảnh quảng bá đều tạo cảm giác đơn giản, không có nhiều điểm thú vị.

Dẫu vậy, phim lại nhanh chóng gây sốt dù chỉ mới ra mắt được bốn tập, liên tục đứng đầu về tỷ suất người xem tại Hàn Quốc. Trên Netflix, tác phẩm cũng đứng số một trên bảng xếp hạng các chương trình truyền hình ăn khách nhất tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam.

Thành tích của phim có được là nhờ dàn diễn viên chất lượng và kịch bản tốt, tạo được thiện cảm với khán giả.

Kịch bản hài hước, dễ cảm

Con trai bạn mẹ kể về mối quan hệ giữa Seung Hyo (Jung Hae In) và cô bạn hàng xóm Seok Ryu (Jung So Min). Dù tính cách khác biệt, họ vẫn là bạn bè, lớn lên cùng nhau từ nhỏ và trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Ở tuổi 34, Seok Ryu bất ngờ bỏ việc, hủy hôn ở Mỹ để về lại quê nhà sống cùng gia đình. Sự việc khiến cha mẹ cô đều bàng hoàng, lo lắng cho con gái. Nhưng đó cũng là dịp để Seok Ryu phát hiện ra tình yêu của đời mình, không ai khác ngoài anh chàng hàng xóm Seung Hyo.

Kịch bản phim đơn giản, được xây dựng theo các mô-típ quen thuộc của dòng phim hài, lãng mạn Hàn Quốc. Hai nhân vật chính có tính cách khác biệt, nhưng dần cảm thông và thấu hiểu nhau, từ tình bạn trở thành tình yêu.

Seung Hyo được khắc họa như là một anh chàng “con nhà người ta”. Nhân vật không chỉ có ngoại hình đáng mơ ước mà còn là một kiến trúc sư tài năng, đang làm giám đốc cho một công ty mới khởi nghiệp.

Trong khi đó, Seok Ryu cũng tài giỏi và có cá tính mạnh. Mỗi khi gặp gỡ, hai người bạn lại thường xuyên cãi cọ, trêu ghẹo nhau. Từ đó, các biên kịch cũng lồng ghép nhiều tình huống thú vị, những câu thoại hài hước để xây dựng chuyện tình “trái dấu” hấp dẫn, lôi kéo người xem qua từng tập.

Thông qua mối quan hệ của hai nhân vật chính, phim khắc họa suy nghĩ và quan điểm sống của những người trẻ. Đôi lúc, cuộc đời không đẹp như những gì họ mơ ước. Song, các nhân vật luôn tìm cách gạt bỏ nỗi buồn và có cái nhìn tích cực về tương lai.

Khéo léo khai thác yếu tố gia đình

Không chỉ có chuyện tình yêu, phim cũng khéo léo khai thác yếu tố gia đình vốn là đặc sản của phim Hàn Quốc. Sự khác biệt giữa cha mẹ với con cái, mâu thuẫn thế hệ được khai thác gần gũi và chân thật, để lại nhiều suy nghĩ cho người xem.

Qua các tập phim, đạo diễn cũng lồng ghép nhiều cảnh quay đưa người xem ngược về quá khứ, từ đó hiểu hơn tính cách, số phận của các nhân vật.

Cả Seok Ryu và Seung Hyo đều là những niềm tự hào của các bà mẹ. Từ nhỏ, họ luôn phấn đấu để học giỏi, kiếm việc làm tốt để các mẹ vui lòng. Nhưng khi trưởng thành, đôi lúc họ cảm thấy mất kết nối trong chính căn nhà của mình.

Seok Ryu hủy hôn, nghỉ việc mà không biết chia sẻ với ai. Về nhà, cô luôn lo lắng cha mẹ sẽ không cảm thông cho suy nghĩ lẫn hành động của mình. Seung Hyo thì không cảm nhận được tình yêu của mẹ. Đôi lúc, anh vẫn còn bị tổn thương vì những ký ức trong quá khứ, khi mẹ quá bận rộn mà để mình cho hàng xóm.

Hành trình trở về quê hương của Seok Ryu cũng gợi nhớ các phim Hàn gần đây như Welcome to Samdal-ri hay The Good Bad Mother. Nhân vật chính cảm thấy lạc lõng trong cuộc sống để rồi nhận ra gia đình chính là điểm tựa tuyệt vời nhất.

Hai diễn viên chính phối hợp ăn ý

Con trai bạn mẹ đánh dấu sự trở lại của Jung Hae In với thể loại lãng mạn, sau khi thử nghiệm với các phim hành động, giật gân như Connect (2022), D.P. 2 (2023), Veteran 2 (2024)…

Hóa thân Seung Hyo, nam diễn viên tận dụng được lối diễn hài hước để tạo nên sự quyến rũ cho nhân vật. Kỹ năng diễn xuất của anh có phần tiến bộ hơn hẳn so với thời đóng chung với Son Ye Jin trong Something in the Rain (2018) hay Han Ji Min trong One Spring Night (2019).

Jung So Min vốn cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều bộ phim hài lãng mạn. Lần này, nữ diễn viên sinh năm 1989 không gặp nhiều khó khăn khi đảm nhận vai Bae Seok Ryu. Cô thể hiện được nét diễn đa dạng, khi hài hước khi lại cảm động, lột tả thành công sự sôi nổi lẫn chiều sâu tâm hồn của nhân vật chính.

Trong lần đầu đóng cặp Jung Hae In, Jung So Min tương tác tốt với bạn diễn, tạo nên những cảnh quay hài hước trên màn ảnh. Thậm chí, nhiều khán giả đánh giá Con trai bạn mẹ chỉ thực sự hấp dẫn khi cả hai nhân vật chính cùng xuất hiện trên khung hình.

Các diễn viên phụ cũng tròn vai, giúp câu chuyện thuyết phục hơn. Hai gương mặt gạo cội Park Ji Young và Jang Young Nam đóng đạt vai hai bà mẹ thương con nhưng cách thể hiện lại khác nhau. Jo Han Chul cũng là nhân tố gây cười, khi vào vai người cha kỳ lạ của Seok Ryu.

Nhìn chung, Con trai bạn mẹ có ý tưởng không quá mới mẻ nhưng diễn xuất ăn ý của các diễn viên vẫn là yếu tố ghi điểm với khán giả. Thông điệp mà bộ phim mang lại cũng gần gũi và dễ cảm, có thể chạm được đến bất kỳ ai.