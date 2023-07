Giải cứu người phụ nữ đứng ngoài lan can tầng 11 định tự tử

Các chiến sĩ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã cứu người phụ nữ đứng ngoài lan can tầng 11 với ý định tự tử lúc nửa đêm.

Chiều 27/7, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 0h55 cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH của đơn vị nhận được tin báo tại tòa nhà Tân Hoàng Minh trên đường Lạc Long Quân có người phụ nữ đứng ngoài lan can tầng 11 với ý định tự tử.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH đã xuất 1 xe chữa cháy cùng 7 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Xuân La nhanh chóng triển khai các biện pháp an toàn, tiếp cận người phụ nữ từ tầng 10 của tòa nhà.

Khi tiếp cận, các chiến sĩ công an đã động viên, trấn an tinh thần, đưa người phụ nữ xuống nơi an toàn và bàn giao cho gia đình.

Được biết, người phụ nữ tên là H. (SN 1971, quê ở Quảng Ninh), hiện nay làm nội trợ tại gia đình.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/giai-cuu-nguoi-phu-nu-dung-ngoai-lan-can-tang-11-dinh-tu-tu-2170250.html?