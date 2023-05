Giải cứu bé gái 16 tuổi bị đưa qua 4 quán karaoke

TPO - Bé gái 16 tuổi muốn đi làm để kiếm tiền nên bị lừa đưa qua 4 quán karaoke. Tuy nhiên, lợi dụng chủ sơ hở, T. đã lấy điện thoại nhắn tin nhờ Công an Lai Châu giúp đỡ.

Ngày 21/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên giải cứu cháu P.T.T. (16 tuổi, trú tại huyện Phong Thổ, Lai Châu) thoát khỏi quán karaoke ở huyện Võ Nhai (Thái Nguyên). Đây cũng là quán karaoke thứ tư T. bị bán qua.

Trước đó, tài khoản mạng xã hội facebook mang tên Phạm Thị Thu T. gửi tin nhắn đến Fanpage Công an tỉnh Lai Châu cầu cứu giải cứu khỏi quán karaoke L.H (ở xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên).

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, người nhắn tin cầu cứu là Phàn Thị T. (SN 2007, trú tại, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ). Hiện bị bán vào quán karaoke L.H (ở xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai). Ngay sau đó, Công an tỉnh Lai Châu đã trao đổi, gửi ảnh, vị trí nạn nhân cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thái Nguyên) phối hợp, xác minh, hỗ trợ đưa cháu ra khỏi quán karaoke L.H.

Tại cơ quan điều tra, T. trình bày, do muốn kiếm tiền nên đã lên mạng xã hội tìm việc. Tháng 9/2022, T. thấy có tài khoản của một người tên Huyền đăng bài tuyển người làm rửa bát cho quán ăn ở Hà Nội với mức lương tốt nên trốn gia đình bắt xe xuống Hà Nội.

Tuy nhiên, xuống Hà Nội, người này đưa T. vào một quán karaoke rồi bỏ mặc ở đó. Do cháu T. không chịu phục vụ khách hát nên ít ngày sau cháu bị đưa lên Cao Bằng giao cho một quán karaoke. Chủ quán thấy cháu cũng không chịu tiếp khách nên tiếp tục đưa cháu đến một quán karaoke khác tại Bắc Kạn. Ở Bắc Kạn ít ngày cũng vì cháu chống đối việc tiếp khách hát nên cháu bị đưa về quán karaoke L.H.

Tại đây, chủ quán nói đã mua T. với giá 13,5 triệu đồng và yêu cầu phải làm việc để trả nợ. Đồng thời, chủ quán thu giữ điện thoại, không cho ra ngoài. Nếu muốn liên lạc với ai có người giám sát.

Ngày 17/5, lợi dụng chủ quán sơ hở, T. đã lén lấy điện thoại, đăng nhập vào tài khoản facebook cá nhân và Fanpage Công an tỉnh Lai Châu để nhắn tin xin giúp đỡ.

Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý những đối tượng liên quan.