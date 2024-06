Giải cứu 5 người trong ‘xế hộp’ lật giữa quốc lộ sau va chạm với xe container

TPO - Sau khi xảy ra va chạm với xe đầu kéo container, chiếc ô tô 5 chỗ bị lật giữa quốc lộ 1A. Cả 5 người ngồi trên ô tô đều an toàn và được người dân kịp thời giải cứu.

Theo thông tin ban đầu, giữa trưa 19/6, xe đầu kéo container mang biển số tỉnh Đồng Tháp do tài xế V.V.L. (51 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển chạy trên quốc lộ 1A, hướng từ TPHCM đi Đồng Nai.

Khi xe đến trước khu vực thuộc phường Bình Thắng (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì va chạm với một xe ô tô 5 chỗ mang biển số tỉnh Đồng Nai do tài xế B.N.Q. (32 tuổi, quê Đồng Nai) cầm lái. Sau va chạm, chiếc ô tô 5 chỗ lật trên đường.

Trong xe ô tô có 5 người và đã được người dân hỗ trợ giải cứu ra ngoài an toàn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT Công an TPHCM và Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) có mặt điều tiết giao thông, xử lý hiện trường.