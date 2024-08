Giá vé máy bay tăng mạnh

TPO - Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tính đến chiều 29/8, theo ghi nhận của cơ quan này, giá vé máy bay của các hãng trong dịp lễ Quốc khánh đã tăng lên khoảng 20% so với 1 tuần trước và tăng 40% so với bình quân giai đoạn thấp điểm.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có báo cáo về tình hình đặt chỗ và giá vé máy bay ở các chặng trong dịp lễ Quốc khánh (2/9).

Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 30/8-3/9, các hãng hàng không trong nước khai thác tổng số 4.257 chuyến bay, bình quân 840 chuyến/ngày, tăng 3% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số chuyến bay nội địa bình quân là 600 chuyến/ngày, tăng 5% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Chuyến bay quốc tế đạt 241 chuyến/ngày, giảm 2% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các đường bay kết nối 3 thành phố lớn Hà Nội - Đà Nẵng - TPHCM được các hãng khai thác nhiều nhất, bình quân 241 chuyến/ngày, tăng 8% so với tuần trước lễ và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Các đường bay du lịch nội địa đến các địa phương như Vinh, Bình Định, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc đạt bình quân 171 chuyến/ngày, tăng 2% so với tuần trước nghỉ lễ.

Với việc tăng cường khai thác số chuyến bay trong dịp nghỉ lễ đã cho phép các hãng bổ sung cung ứng số lượng ghế ra thị trường. Theo đó, tổng số ghế cung ứng trên các đường bay trong các ngày 30/8-3/9 là hơn 885 nghìn ghế, bình quân 178 nghìn ghế/ngày, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, khảo sát của Cục Hàng không Việt Nam về dữ liệu giá vé máy bay của các hãng trong ngày 29/8 cho thấy, giá vé trong dịp lễ Quốc khánh trên các chặng bay tăng lên khoảng 20% so với 1 tuần trước và tăng 40% so với bình quân giai đoạn thấp điểm trước.

Chẳng hạn, ngày 31/8, giá trên đường bay Hà Nội - TPHCM có các giải vé của Vietnam Airlines từ 2,3-3,5 triệu đồng/chiều (đã gồm suất ăn), tăng 23%-28%; Vietjet Air có các mức giá dao động từ 1,5-2,4 triệu đồng/chiều, tăng 25%; Bamboo Airways có các mức giá từ 1,7-2,5 triệu đồng/chiều, tăng 24%; Vietravel Airlines khoảng 1,7 triệu đồng/chiều, tăng 19% so với giai đoạn thấp điểm.

Đường bay Hà Nội - Đà Nẵng, Vietnam Airlines có mức giá khoảng 2,5 triệu đồng/chiều, tăng 40%; Vietjet cung ứng mức giá khoảng 2,4 triệu đồng/chiều, tăng 60%; Bamboo Airways có mức giá 2,2 triệu đồng/chiều, tăng 42%.

Đường bay Hà Nội - Nha Trang, Vietnam Airlines có các mức giá khoảng 2,5-3,2 triệu đồng/chiều, tương đương giai đoạn trước; Vietjet Air có các mức giá 2,6-3,5 triệu đồng/chiều, tăng khoảng 33%; giá vé của Bamboo Airways khoảng 3,2 triệu đồng/chiều, tăng 14%.

Trên một số đường bay du lịch nội địa khác, giá vé được các cũng ghi nhận mức tăng hơn trước, như giá vé máy bay chặng Hà Nội - Phú Quốc dao động từ 2,5 - 4 triệu đồng/chiều, tăng hơn 60%; chặng Hà Nội - Quy Nhơn có giá khoảng 2,4 triệu đồng/chiều, tăng 25%.

“Đây chính là lý do cơ quan quản lý luôn khuyến cáo hành khách nên sớm có kế hoạch di chuyển và đặt vé trên các các chặng bay để có nhiều cơ hội lựa chọn những mức giá vé phù hợp", Cục Hàng không Việt Nam chia sẻ.

Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 29/8, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay nội địa trong giai đoạn nghỉ lễ Quốc khánh đạt mức bình quân khoảng trên 65%. Tính chất “lệch đầu” đã hình thành và thể hiện qua việc đặt chỗ trên các đường bay nội địa.

Với chiều bay từ Hà Nội và TPHCM đến các địa phương, tỷ lệ đặt chỗ cao xuất hiện vào đầu kỳ nghỉ lễ và thấp hơn khi kết thúc kỳ nghỉ.

Với ngày cuối kỳ nghỉ lễ (3/9), tỷ lệ đặt chỗ ở mức thấp hơn, chỉ một đường bay xuất hiện mức cao trên 60% như: Hà Nội - Đà Lạt, Hà Nội - Cần Thơ, Hà Nội - Pleiku, TPHCM- Hải Phòng, TPHCM - Pleiku, TPHCM - Đồng Hới, đặc biệt hơn với đường bay Hà Nội - Tuy Hòa đã đạt tỷ lệ đặt chỗ 92,6%.