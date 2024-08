Bộ Giao thông nói về vé máy bay đi Côn Đảo khan hiếm, giá cao

TPO - Từ 1h sáng 20/8 (tức 17/7 Âm lịch), hàng nghìn du khách thập phương đổ về đền Bảo Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) dâng hương hoa, lễ vật lên thần vệ quốc quan Hoàng Bảy để cầu may mắn, bình an, quốc thái dân an.