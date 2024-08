Giá vàng nhẫn lập đỉnh, người mua lãi đậm

TPO - Sáng nay (19/8), giá vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao nhất từ trước đến đến nay lên trên mốc 78 triệu đồng/lượng, người mua vàng nhẫn từ đầu năm lãi đậm.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 77 - 78,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Tập đoàn DOJI áp dụng mức 77,0-78,4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và PNJ lần lượt niêm yết 77,08-78,38 triệu đồng/lượng và 77-78,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá vàng nhẫn đã tăng 15,5 triệu đồng/lượng, tương đương tăng gần 25%, mức tăng vượt vàng miếng nếu so ở thời điểm đạt đỉnh hơn 90 triệu đồng.

Còn giá vàng SJC vẫn đứng ở mức 78 triệu đồng/lượng chiều mua và 80 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đà tăng của giá vàng nhẫn cùng chiều với thị trường quốc tế. Dù sáng nay giá vàng thế giới giảm nhẹ 5 USD/ounce nhưng vẫn ở mức cao 2.503 USD/ounce. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 76,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, ngày 19/8, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 24.254 đồng/USD.

Tại ngân hàng thương mại, tỷ giá USD quanh mức 24.892 - 25.232 đồng/USD mua vào - bán ra.

Giá USD trên thị trường tự do ở mức 25.380-25.390 đồng.

Tỷ giá tự do bắt đầu rơi mạnh trong hơn một tháng gần đây, đặc biệt từ cuối tuần trước. So với mức đỉnh gần 26.000 đồng xác lập cuối tháng 6, giá USD tự do hiện thấp hơn 600-610 đồng, tương đương mức giảm khoảng 2,3%. Mức giao dịch hiện tại cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 3.