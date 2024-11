Giá vàng nhẫn cao chưa từng có, gần 90 triệu đồng/lượng

TPO - Sáng nay (1/11), giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh, tiến sát mốc 90 triệu đồng/lượng, trong khi đó giá vàng SJC duy trì ở mức 90 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn 88,65 - 89,65 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 50.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 88,63 - 89,63 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn 87,7 - 89,2 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn cao nhất mọi thời đại. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC được nhóm ngân hàng có vốn nhà nước chi phối (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank) giữ nguyên, niêm yết ở mức 90 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp niêm yết giá vàng miếng SJC 88 - 90 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Dù giá vàng miếng SJC chưa vượt qua đỉnh 92 triệu đồng/lượng (vào tháng 4 vừa qua) nhưng đây là mốc cao nhất kể từ khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp vào giá bằng cách bán vàng trực tiếp cho dân thông qua 5 ngân hàng được ấn định.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới bất ngờ giảm về mốc 2.747 USD/ounce, giảm 40 USD/ounce so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 85 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng miếng SJC chỉ cao hơn giá vàng thế giới khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ sáng 1/11, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.242 đồng/USD, giảm 6 đồng/USD so với sáng qua.

Các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh giảm giá USD quanh mức 25.060 - 25.450 đồng/USD mua vào - bán ra.

Ngược chiều với giá USD (do các ngân hàng thương mại niêm yết) giảm, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng. Tại Hà Nội, đồng USD giao dịch quanh mức 25.690 - 25.810 đồng/USD mua vào - bán ra, tăng 16 đồng/USD chiều mua vào và tăng mạnh 36 đồng/USD chiều bán ra so với ngày 31/10.