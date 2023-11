Giá vàng liên tục 'nhảy múa', người mua cẩn thận rủi ro?

TPO - Giá vàng SJC có ngày thứ 2 liên tiếp tăng giảm trái chiều. Chỉ trong buổi sáng 7/11, giá vàng giảm gần nửa triệu đồng/lượng sau đó lại tăng dần trở lại. Những ngày này, chuyên gia khuyên người dân nên cẩn thận mua - bán vàng bởi các doanh nghiệp vàng nới rộng khoảng cách mua vào lên 1 triệu đồng/lượng.

Nhà đầu tư chạy theo không kịp

Vào lúc 8h ngày 6/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 68,5 - 69,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 200.00 đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua. Thế nhưng chỉ sau một tiếng, doanh nghiệp điều chỉnh vàng SJC còn 68,4 - 69,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm tiếp thêm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra. Thế nhưng, thời điểm này, nhà vàng đã nới rộng khoảng cách mua vào - bán ra lên 1 triệu đồng/lượng.

Đầu phiên giao dịch buổi chiều, vào lúc 14h, vàng SJC lại quay đầu tăng lên mức 68,6 - 69,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Cứ trong vòng 30 phút, giá vàng lại tiếp tục tăng lên 69,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Vào lúc 14h30, giá vàng SJC tăng cả 2 chiều lên 68,9 - 69,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Như vậy, dù biến động giá vàng tăng giảm liên tục nhưng doanh nghiệp vàng vẫn giữ nguyên khoảng cách mua vào bán ra 1 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm 14h30, giá vàng thế giới chỉ giảm nhẹ 9 USD/ounce còn 1.968 USD/ounce.

Đây là phiên thứ 2 liên tiếp giá vàng SJC biến động mạnh khiến nhà đầu tư chạy theo không kịp trong khi giá vàng thế giới chỉ biến động nhẹ.

Ngày hôm qua (6/11), giá vàng phiên buổi sáng khiến nhà đầu tư "sốc" khi giảm mạnh hơn 1 triệu đồng/lượng nhưng lại tăng lại trong phiên buổi chiều. Nhiều ý kiến cho rằng, trước sự biến động khó lường này, nhà đầu tư nên quan sát kỹ trước khi xuống tiền để tránh rủi ro.

Tiềm ẩn nhiều rủi ro?

Nhận định về xu hướng vàng từ nay đến cuối năm, chuyên gia trong nước cho rằng, vàng trong nước có xu hướng tăng vào thời điểm cuối năm do nhu cầu mua tích trữ của người dân gia tăng.

Trong báo cáo xu hướng nhu cầu vàng quý III năm nay, Hội đồng Vàng Thế giới cho biết, nhu cầu tiêu dùng vàng của người Việt đạt 11,9 tấn, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước. Sự suy giảm này do nhu cầu trang sức trong nước giảm 14% so với cùng kỳ. Cùng với đó, lạm phát cao trong khi tăng trưởng kinh tế chậm hơn kỳ vọng đã ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Shaokai Fan - Giám đốc toàn cầu về ngân hàng trung ương tại Hội đồng Vàng Thế giới - nhận định, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới do việc hạn chế nhập khẩu vàng. Mặc dù giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới, người dân Việt Nam vẫn không ngừng mua vàng làm trang sức cá nhân và đầu tư.

“Hiện nay, người muốn mua vàng tại Việt Nam cần hiểu rõ về sản phẩm và nên chọn doanh nghiệp uy tín. Trong ngắn hạn, giá vàng sẽ chịu ảnh hưởng lãi suất quốc tế, đồng USD và sự kiện có tính rủi ro trên toàn cầu. Nhà đầu tư cần xem xét những yếu tố này khi quyết định mua vàng”, ông Shaokai Fan khuyến nghị.

Ông Shaokai Fan dự báo, với tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam cùng sự gia tăng giá trị tài sản sở hữu của mỗi cá nhân, tương lai của thị trường vàng Việt Nam rất triển vọng. Nền kinh tế Việt Nam hiện nay ổn định hơn so với 10 năm trước nên mua vàng là một cách đầu tư để bảo vệ và đa dạng hóa tài sản.

“Chúng tôi tin rằng việc mở cửa thị trường vàng của Việt Nam một cách thận trọng có thể mang lại nhiều lợi ích cho thị trường nội địa, giảm thiểu chênh lệch giá so với giá vàng quốc tế. Đồng thời, tạo thuận lợi cho người dân Việt Nam trong việc tiếp cận vàng. Tuy nhiên, việc mở cửa sẽ cần được xem xét cẩn thận, để tránh ảnh hưởng đến ổn định kinh tế và tài chính của Việt Nam”, ông Shaokai Fan nhận định.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, việc các đơn vị kinh doanh trong nước điều chỉnh chênh lệch mua vào - bán ra quá cao sẽ đẩy rủi ro về phía người mua.

"Giá vàng mua vào và bán ra chỉ chênh lệch nhau vào khoảng dưới 300.000 đồng/lượng là hợp lý. Mức chênh 500.000 - 1.000.000 đồng/lượng là cao và trên 1.000.000 đồng/lượng là rất cao.

Việc đẩy chênh lệch mua vào - bán ra quá cao có nghĩa các đơn vị kinh doanh vàng đang đẩy rủi ro cho người mua vàng. Khi nhà đầu tư quyết định mua vàng sẽ phải mua với giá cao, nhưng khi bán lại cho các đơn vị này lại phải giao dịch với giá thấp", ông Hiếu cho biết.

Tỷ giá USD bất ngờ giảm Chiều 7/11, tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước còn 24.014 đồng/USD, giảm mạnh 50 đồng/USD so với sáng nay. Theo đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm mạnh và xuống dưới mốc 24.500 đồng. Từ đầu tháng 11 đến nay, tỷ giá đã giảm gần 300 đồng. Cụ thể tại Vietcombank, giá USD đang được niêm yết ở mức 24.140-24.480 đồng/USD, giảm 30 đồng so với cuối ngày hôm qua. Tương tự tại BIDV, giá USD cũng đã điều chỉnh xuống còn 24.198-24.498 đồng/USD. Techcombank đang niêm yết giá USD ở mức 24.145 - 24.475 đồng/USD, giảm 60 đồng so với hôm qua và giảm 210 đồng so với cuối tuần trước. Như vậy, so với mức cao nhất trong tháng trước là 24.800 đồng, tỷ giá USD đã giảm khoảng 250-270 đồng. So với hồi đầu năm, tỷ giá hiện tại chỉ còn cao hơn khoảng 3,2%. Trên thị trường tự do, giá USD không có nhiều biến động, giảm nhẹ 20 đồng, hiện phổ biến ở mức 24.550 đồng/USD chiều mua và 24.600 đồng/USD chiều bán. Giá USD “chợ đen” cao hơn các ngân hàng thương mại khoảng 100-150 đồng.