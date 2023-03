Giá vàng bất ngờ quay đầu tăng mạnh

TPO - Sau khi giảm liên tiếp, hôm nay (2/3) giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt quay đầu tăng mạnh. Giá vàng trong nước tiếp tục bám sát mốc 67 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 7h20, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Doji niêm yết 66,2 - 66,9 triệu đồng/lượng; tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào - bán ra so với trước đó.

Tập đoàn Phú Quý tăng 250.000 đồng/lượng, đưa giá giá vàng miếng trong nước lên mức 66,25 - 66,95 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn 53,25 - 54,1 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 1.837 USD/ounce, tăng 14 USD/ounce. Theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 54 triệu đồng/lượng.

Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 2/2023, giá vàng trong nước biến động ngược chiều với giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới giảm do đồng USD tăng giá sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Lãi suất USD tăng cao khuyến khích các dòng vốn không đầu tư vào vàng.

Tính đến ngày 25/2, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.858,35 USD/ounce, giảm 0,98% so với tháng 1/2023.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 2/2023 tăng 0,92% so với tháng trước; tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 2 tháng đầu năm 2023, chỉ số giá vàng trong nước tăng 3,1%.

Trên thị trường tiền tệ, sáng 2/3, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 23.643 đồng/USD. Giá USD tại ngân hàng thương mại dao động quanh mức 23.550 - 23.920 đồng/USD.

Tính đến cuối tháng 2, chỉ số USD trên thị trường quốc tế đạt mức 103,41 điểm, tăng 0,49% so với tháng trước.

Trong nước, giá USD bình quân trên thị trường tự do quanh mức 23.740 đồng/USD. Chỉ số giá USD tháng 2/2023 tăng 0,2% so với tháng trước do nguồn cung bảo đảm; tăng 3,67% so với cùng kỳ năm trước.