Giá vàng bất ngờ bật tăng

TPO - Sau một tuần giảm giá liên tiếp, phiên giao dịch sáng nay (18/9), giá vàng trong nước quay đầu tăng. Các chuyên gia dự báo, giá vàng thế giới tuần tới tăng và có thể kéo giá vàng trong nước cao hơn.

Mở cửa phiên giao dịch, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 65,85 – 66,65 triệu đồng/lượng; tăng 50.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày 17/9. Nhẫn tròn trơn niêm yết ở mức 50,6 – 51,35 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 65,65 – 66,65 triệu đồng/lượng. Mức giá này tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường quốc tế, sáng 18/9 (giờ Việt Nam), giá vàng ở mức 1.675 USD/ounce, tăng 9 USD/ounce so với cuối phiên giao dịch hôm qua. Theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank (23.740 đồng/USD), giá vàng thế giới khoảng 48,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Theo kết quả khảo sát, vàng tuần tới do Kitco News thực hiện, trải qua một tuần giảm mạnh nhưng các chuyên gia lại cho rằng có cơ hội cho giá vàng vào tuần tới. Cụ thể, có 63% chuyên gia nhận định giá vàng tiếp tục tăng, 18% chuyên gia dự báo giảm và 18% giữ quan điểm trung lập.

Trên thị trường tiền tệ quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giao dịch ở mức 109,64 điểm. Theo Investing, USD đã tiếp tục mạnh lên so với các loại tiền tệ khác do lo ngại về lãi suất tăng và suy thoái tiềm ẩn làm giảm khẩu vị rủi ro.

Trên thị trường tiền tệ trong nước, ngày 18/9, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.283 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.700 đồng/USD.

Tại Ngân hàng thương mại, tỷ giá USD tiếp tục tăng cao. Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) niêm yết ở mức 23.485 - 23.795 đồng/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó.