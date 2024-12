Giá trần giá vé máy bay: Thấp nhất hơn 1 triệu đồng

TPO - Theo Thông tư 44/2024 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), từ ngày 1/1/2025, trần giá vé máy bay nội địa một chiều dao động trong khoảng 1,6 - 4 triệu đồng.

Vé nội địa một chiều không được quá 4 triệu đồng/vé

Thông tư 44 nêu rõ, dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông cơ bản bán trong lãnh thổ Việt Nam được định giá phân loại theo cự ly nhóm đường bay, bao gồm nhóm dưới 500 km (nhóm đường bay phát triển kinh tế - xã hội và nhóm đường bay khác); nhóm từ 500 km đến dưới 850 km; nhóm từ 850 km đến dưới 1.000 km; nhóm từ 1.000 km đến dưới 1.280 km và nhóm từ 1.280 km trở lên.

Theo quy định hiện hành, khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa được quy định theo nhóm đường bay và quy định mức giá trần như sau:

Nhóm dưới 500km (nhóm đường bay phát triển kinh tế - xã hội và nhóm đường bay khác) có mức giá tối đa từ 1,6 - 1,7 triệu đồng/vé/chiều.

Nhóm đường bay từ 500 km đến dưới 850 km có mức tối đa là 2,250 triệu đồng/vé/chiều.

Nhóm đường bay từ 850 km đến dưới 1.000 km có mức tối đa là 2,890 triệu đồng/vé/chiều.

Nhóm đường bay từ 1.000 km đến dưới 1.280 km có mức tối đa là 3,4 triệu đồng/vé/chiều.

Nhóm đường bay từ 1.280 km trở lên có mức giá tối đa là 4 triệu đồng/vé/chiều.

Bộ GTVT lưu ý, giá vé máy bay vừa nêu chưa bao gồm các khoản thu như: Thuế giá trị gia tăng; các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ đảm bảo an ninh (giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không, sân bay; giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý); các khoản giá dịch vụ tăng thêm.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quy định về quản lý giá theo quy định tại Thông tư 44; thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không theo thẩm quyền, cũng như thông báo danh mục các đường bay nội địa theo nhóm cự ly bay...

Quy định mới về giá dịch vụ sân bay

Thông tư 44 của Bộ GTVT cũng quy định giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay trong một số trường hợp đặc biệt sẽ có mức thu đặc biệt.

Với các chuyến bay nội địa hạ cánh trong khung giờ có tổng số chuyến bay theo lịch bay do Cục HKVN cấp phép dưới 30% so với tham số điều phối đường hạ cất cánh của cảng hàng không, sân bay thì thu bằng 85% mức giá dịch vụ quy định. Trường hợp do lỗi của người khai thác cảng hàng không, sân bay, người khai thác cảng hàng không, sân bay thương thảo với các đơn vị để thanh toán một cách hợp lý các chi phí thực tế phát sinh, do tàu bay phải quay lại cảng hàng không nơi xuất phát.

Các hãng hàng không có tổng số tiền thanh toán những khoản sử dụng dịch vụ ghi trên hóa đơn hàng tháng tách biệt dịch vụ cung ứng cho chuyến bay quốc tế, chuyến bay nội địa của dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và điều hành bay đi, đến được hưởng các mức ưu đãi, áp dụng cụ thể với chuyến bay quốc tế và quốc nội.

Đối với hãng hàng không Việt Nam lần đầu tiên tham gia khai thác thị trường vận chuyển hàng không, áp dụng mức giá bằng 50% mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và dịch vụ điều hành bay đi, đến do Bộ GTVT định mức giá; thời hạn áp dụng 36 tháng kể từ ngày bắt đầu khai thác...