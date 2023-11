Gia đình 3 người tử vong bất thường ở phòng trọ; TPHCM xin ý kiến các tỉnh để vận hành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

TPO - Bắt Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi; Metro số 1 TPHCM sắp bán vé; Gia đình 3 người tử vong trong phòng trọ; TPHCM xin ý kiến Long An, Đồng Nai vận hành dự án chống ngập 10.000 tỷ;... là những tin tức phương Nam nổi bật tuần qua.

Gia đình 3 người tử vong trong phòng trọ

Ngày 10/11, Công an quận 7 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ hai vợ chồng và con gái tử vong trong phòng trọ xảy ra trên địa bàn. Bước đầu, nạn nhân được xác định là người đàn ông tên H (32 tuổi, nhân viên bảo vệ) cùng vợ 41 tuổi (công nhân may) và con gái 2 tuổi.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người thân của anh H. đến gọi cửa để đưa bé gái về nhà chăm sóc nhưng không có ai trả lời. Thấy bất thường, người này và hàng xóm xung quanh phá cửa xông vào thì phát hiện vợ chồng anh H cùng bé gái nằm bất động trên nệm. Qua kiểm tra, mọi người thấy cả 3 đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng. Một số người dân cho biết, trên bếp gas mini trong phòng trọ có một nồi bắp luộc cháy khét.

Cháy nhà kho rộng hơn 2.000m2 ở TPHCM

Khu nhà xưởng rộng khoảng 2.000m2 ở quận 7 (TPHCM) bất ngờ phát hỏa trong tối 11/11. Ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan rộng; cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, người dân phát hiện hỏa hoạn xảy ra tại nhà xưởng trong hẻm trên đường Bế Văn Cẩm (phường Tân Kiểng, quận 7) nên hô hoán, tìm cách dập lửa bằng các phương tiện tại chỗ, và báo cơ quan chức năng. Gặp vật liệu dễ cháy, ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan rộng khiến việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả. Đến 21h50, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Chưa có thông tin chính thức về thiệt hại. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Bắt Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi

Mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 30/9 tại Km 48, quốc lộ 20 (ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Dương (32 tuổi, SN 1991, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi) về tội “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Bị can Lê Dương là con trai của ông Lê Đức Thành - Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi.

Trước đó, ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán đã khởi tố vụ án hình sự, đến ngày 1/10 đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Tính (tài xế điều khiển xe ô tô khách biển số 50F-004.83) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Kết quả điều tra xác định ngày 30/9, Lê Dương đã ký lệnh vận chuyển thể hiện việc điều động Hoàng Văn Tính điều khiển xe ô tô biển số 50F-004.83 thực hiện hành trình từ TPHCM – TP Đà Lạt. Thời điểm này, Tính đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe (từ ngày 5/8/2023). Khi đến đoạn đường nói trên, xe do Tính điều khiển đã gây tai nạn giao thông, hậu quả làm 5 người chết, 3 người bị thương.

Thời điểm dự kiến metro số 1 TPHCM bán vé

Chiều 9/11, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Đường sắt đô thị số 1 cho biết, nhà thầu đang nỗ lực để hoàn thành dự án.

Từ nay đến cuối tháng 12, tuyến metro số 1 sẽ hoàn thành thi công phần còn lại của 3 gói thầu chính và đánh giá an toàn hệ thống. Đầu năm 2024, chủ đầu tư sẽ tiến hành thanh toán và nghiệm thu các hạng mục xây dựng.

Dự kiến vào tháng 2/2024, dự án hoàn thành việc đào tạo nhân sự để vận hành thương mại và đến tháng 4/2024 hoàn thành lắp đặt hệ thống cơ điện, kiểm tra khắc phục khiếm khuyết, hiệu chỉnh máy móc.

Đến tháng 5/2024, tuyến metro số 1 hoàn thành việc mua sắm thiết bị, lắp đặt hệ thống cơ điện, hệ thống công nghệ thông tin...Tháng 6/2024, dự án sẽ hoàn thành thi công nhánh trái và phải của cầu bộ hành các ga trên cao; hoàn thành đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống; nghiệm thu hoàn thành dự án. Cuối cùng, đến tháng 7/2024, TPHCM sẽ khai thác toàn tuyến metro số 1.

Gắn camera giám sát trên 3 tuyến quốc lộ ở Bà Rịa- Vũng Tàu

Từ ngày 10/11, công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt đầu triển khai việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua ghi nhận của hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên 2 tuyến Quốc lộ 55 và 56.

Như vậy đến nay cả 3 tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu gồm Quốc lộ 51, 55 và 56 đều được trang bị camera giám sát.

Đứt cáp tời công trình ở Bình Thuận khiến 3 công nhân tử vong

Trưa 11/11, ông Nguyễn Hải Đăng - Chủ tịch UBND phường Phú Thủy (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) cho biết, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng 7 tầng ở Khu đô thị Phố Biển (đường Nguyễn Trãi, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Bình Thuận) làm 3 công nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên các công nhân đang làm việc tại công trường thi công tòa nhà 7 tầng tại Khu đô thị Phố Biển. 4 công nhân (trong đó có một công nhân nữ) đứng trong lồng sắt được dây tời kéo lên tầng trên để thi công thì dây cáp bị đứt.

Một công nhân nam đã may mắn thoát được ra ngoài, 3 công nhân còn lại rơi xuống đất tử vong tại chỗ. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm ông Nguyễn Văn X. (69 tuổi), ông Bùi Ngọc L. (62 tuổi), bà Nguyễn Thị T. (45 tuổi). Cả 3 nạn nhân đều ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

TPHCM xin ý kiến Long An, Đồng Nai để vận hành dự án chống ngập 10.000 tỷ

UBND TPHCM vừa xin ý kiến các tỉnh Đồng Nai, Long An về quy trình vận hành dự án "Giải quyết ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1" (còn gọi là công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng).

Theo UBND TPHCM, hiện nay, nhà đầu tư của dự án đã hoàn thiện quy trình vận hành hệ thống và vận hành các cụm công trình. Để có cơ sở vận hành, UBND TPHCM chuyển hồ sơ và đề nghị tỉnh Đồng Nai, Long An xem xét, góp ý về quy trình vận hành.

Đồng thời, UBND TPHCM cũng xin ý kiến về việc ảnh hưởng của công trình khi vận hành tới mực nước trên sông Soài Rạp, sông Chợ Đệm - Bến Lức thuộc địa giới hành chính giữa TPHCM, Đồng Nai, Long An.

Nữ sinh TPHCM lại bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh

Một nhóm nữ sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (quận Gò Vấp, TPHCM) đánh túi bụi một học sinh lớp 8 ngay trong nhà vệ sinh của trường. Nạn nhân còn bị cảnh cáo không được khai báo cho ai biết, nếu không sẽ bị đánh tiếp.

Theo hiệu trưởng nhà trường, vào cuối tháng 10, nhà trường nhận được phản ánh của phụ huynh về việc nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh tại lầu 2 của nhà trường.

Kết quả xác minh của nhà trường, ngày 23/9, M (học sinh lớp 9/9) rủ một số nữ sinh khác hẹn V (học sinh lớp 8) vào nhà vệ sinh nữ của trường để nói chuyện vì em gái của M bị đánh vào năm học trước và V có mượn tiền của em Y.N (là bạn của em gái M hiện đã chuyển trường) nhưng không trả.

Tại đây, 3 nữ sinh khác lần lượt đánh em V và cảnh cáo em không được khai báo cho ai biết, nếu không sẽ bị đánh tiếp. Nữ sinh này vì hoảng sợ nên không dám báo cho nhà trường.

Sau khi nắm sự việc, ngày 3/11, nhà trường đã mời các học sinh và cha mẹ học sinh đến trường để làm việc. Kết quả, nhà trường thông báo những học sinh vi phạm bị đánh giá hạnh kiểm yếu trong kỳ báo điểm đợt một học kỳ I và phối hợp với công an phường 3, quận Gò Vấp răn đe, giáo dục các em.

Sáng 5/11, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại sự việc. Nhà trường nhận thấy sự việc xảy ra có tính chất nghiêm trọng, thái độ của các em học sinh tham gia đánh bạn là không thể chấp nhận. Do đó, nhà trường sẽ tiếp tục xác minh để có hình thức kỷ luật phù hợp hơn.