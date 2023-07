Giá chung cư Hà Nội tăng 80% trong 5 năm

TPO - Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý II của Savills Việt Nam công bố ngày 20/7 cho thấy, giá chung ở Hà Nội đã tăng 18 quý liên tiếp và cao hơn 73% so với quý I/2019.

Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills Hà Nội - cho biết, dù thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục trầm lắng nhưng không vì vậy mà giá bán ra của các chủ đầu tư được điều chỉnh giảm.

Theo báo cáo giá bán sơ cấp (giá bán từ chủ đầu tư) căn hộ tại Hà Nội trong quý II năm nay trung bình 53 triệu đồng/m2, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Nếu so với thời điểm quý I/2019, giá bán căn hộ tại Hà Nội trong quý II năm nay đã tăng tới 73%. Giá chung cư tăng do giá đất, chi phí xây dựng tăng, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện và chất lượng các căn hộ tăng.

Khảo sát cho thấy, giá bán thứ cấp trung bình căn hộ tại các dự án gần nhà ga đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cũng đã tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Về nguồn cung nhà ở tại Hà Nội trong tương lai, Savills Việt Nam cho rằng việc các huyện Gia Lâm, Đông Anh lên quận trong năm nay là động lực để nguồn cung căn hộ khu vực này thời gian tới dồi dào hơn. Dự báo sẽ có thêm khoảng 19.500 căn hộ mới được xây dựng tại khu vực này trong thời gian tới.

Với phân khúc biệt thự, nhà liền kề, theo nhận định, trong quý 2 sẽ không có thêm nguồn cung mới. Lượng giao dịch biệt thự, nhà liền kề trong quý chỉ đạt 106 căn, giá bán sơ cấp giảm 10%, xuống mức khoảng 100 triệu đồng/m2 đất tại khu vực Mê Linh.

Về triển vọng nguồn cung căn hộ tại Hà Nội trong 6 tháng cuối năm 2023, dự báo sẽ có 9 dự án căn hộ mở bán mới, 2 dự án mở bán giai đoạn tiếp theo, với khoảng 7.000 căn hộ được bán ra thị trường. Lượng căn hộ mở bán này tập trung ở các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, và Hoàng Mai.

Số lượng nguồn cung căn hộ mới trong quý 2 tại Hà Nội khoảng 3.596 căn hộ. Tuy nhiên, giao dịch nhà ở trong quý 2 tại Hà Nội tiếp tục trầm lắng, có 2.500 giao dịch nhà ở được thực hiện, giảm 6% theo quý và tăng 11% theo năm. Tỉ lệ hấp thụ căn hộ trung bình tại các dự án mở bán mới trong quý khoảng 28%.