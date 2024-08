Ghép mảnh in 3D titan điều trị cho người bệnh mất xương

TPO - Đây là trường hợp thứ hai tại Việt Nam được ghép mảnh in 3D titan để điều trị mất xương.

Ngày 12/8/2024, PGS.TS.BS Đỗ Phước Hùng, Phó khoa Chấn thương chỉnh hình bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, tại đây vừa điều trị thành công cho 1 bệnh nhân bị mất đoạn lớn thân xương chày do gãy hở nhiễm trùng bằng kỹ thuật ghép mảnh in 3D titan dạng lưới.

Trước đó, bệnh nhân L.D.L. (39 tuổi, quê Nghệ An) bị chấn thương nặng sau tai nạn giao thông với thương tổn gãy hở hai xương cẳng chân trái và khuyết hổng mô mềm mức độ nặng. Các bác sĩ đã nhiều lần phẫu thuật cắt lọc vết thương, cố định xương gãy và đặt máy hút chân không liên tục, tái tạo mô mềm.

Bệnh nhân đối mặt với nguy cơ tàn phế nếu không khôi phục lại đoạn xương bị mất. Lâu nay, việc phục hồi xương chỉ có thể giải quyết tốt nếu có nguồn xương ghép tự thân hay xương đồng loại hiến tặng. Tuy nhiên, qua tìm hiểu y văn, các bác sĩ ghi nhận nhiều trường hợp tương tự đã được điều trị bằng kỹ thuật sử dụng mảnh ghép titan dạng lưới.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, thảo luận với bệnh nhân và gia đình, khoa Chấn thương chỉnh hình đã quyết định áp dụng kỹ thuật điều trị mới này với hy vọng phục hồi chức năng cho bệnh nhân mà không nhất thiết phải lấy nhiều xương ghép từ nguồn khác.

Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa bệnh viện Chợ Rẫy và Viện CSIRO (Úc) về các mảnh ghép xương sinh học, 2 bên đã thống nhất tiến hành thiết kế và in mảnh ghép cá thể hoá sản xuất để điều trị cho bệnh nhân. Sau khi mảnh ghép được thiết kế, sản xuất thành công phù hợp với đoạn xương bị mất của người bệnh, các bác sĩ đã thực hiện thành công cuộc phẫu thuật ghép mảnh in 3D titan vào vị trí xương bị mất cho bệnh nhân.

BS Hùng cho biết, việc thiết kế phải tạo được sự hòa hợp giữa hình dáng bên ngoài, cấu trúc bên trong và tình trạng mô mềm hiện tại của chân bệnh nhân. Sau ghép, mảnh in 3D titan có thể chịu được lực tác động lớn khi chẳng may bệnh nhân bị va chạm hay vấp ngã do tai nạn. Mảnh ghép được xử lý tốt về mặt cơ sinh học nên sẽ gắn bó với bệnh nhân suốt cuộc đời.

Sau phẫu thuật, tình trạng chân phải của bệnh nhân đã được cải thiện. Anh L.D.L. có thể đi lại bằng nạng và tì chống một phần chân đau. Bệnh nhân sẽ được tiếp tục hướng dẫn tập luyện, đi lại để mảnh ghép phát huy hiệu quả tối ưu.

Được biết, bệnh nhân L là trường hợp thứ hai tại Việt Nam được ghép mảnh in 3D titan điều trị mất xương.