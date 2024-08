Generali Việt Nam được vinh danh trong Top 10 Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Uy Tín năm 2024

Generali Việt Nam được vinh danh tại Lễ công bố Top 10 “Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2024” do Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức , khẳng định vị thế phát triển bền vững.

Tiềm lực vững mạnh, tăng trưởng ấn tượng

Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức trên thị trường, Generali Việt Nam vẫn thể hiện sức mạnh tài chính vượt trội với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 927 tỷ đồng trong năm tài chính 2023, tăng 21% so với năm 2022. Biên khả năng thanh toán của Generali tiếp tục duy trì ở mức an toàn cao, đạt 260% so với quy định là 100%, đảm bảo khả năng chi trả quyền lợi khách hàng. Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Generali Việt Nam đạt hơn 167 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2022. Năm 2023, tổng quyền lợi bảo hiểm chi trả cho khách hàng của Generali đạt 125 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2022.

Để đạt được những thành tựu này, Generali luôn nỗ lực đầu tư vào công nghệ, tối ưu hóa quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Khách hàng chỉ mất 2 phút để nộp yêu cầu qua ứng dụng GenVita, nhận phản hồi trong 30 phút và được chi trả trong vòng 48 giờ sau khi yêu cầu được chấp thuận. Theo báo cáo,hơn 85% khách hàng của Generali đã chọn nhận quyền lợi trực tuyến và đánh giá cao sự tiện lợi của dịch vụ này.

Phát triển bền vững và trách nhiệm cộng đồng

Sau 13 năm hoạt động tại Việt Nam, Generali đã xây dựng một nền tảng vững chắc với danh mục sản phẩm đa dạng và trải nghiệm khách hàng hàng đầu thị trường. Theo báo cáo của Công ty Tư vấn Epiphany-RBC, chỉ số đo lường mức độ hài lòng toàn phần của khách hàng (R-NPS) của Generali đã dẫn đầu thị trường trong 3 năm liên tiếp.

Với phương châm hoạt động “Đơn giản, hiệu quả, lấy khách hàng làm trọng tâm”, Generali Việt Nam đã nhanh chóng trở thành một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu nhờ vào chiến lược tập trung phát triển sản phẩm và nâng cao trải nghiệm dịch vụ, kiên định theo đuổi mục tiêu trở thành “Người bạn Trọn đời” của khách hàng.

Ngoài ra, Generali còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, hợp tác với các đối tác uy tín như Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF). Thông qua tổ chức The Human Safety Net, Generali đã thực hiện nhiều sáng kiến cộng đồng thiết thực, như dự án giáo dục nâng cao kiến thức làm cha mẹ và các hoạt động gây quỹ xây trường học ở các địa phương khó khăn như Điện Biên, Đắk Lắk, Quảng Trị, và Tuyên Quang.