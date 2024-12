Gas South - Đồng hành cùng phát triển

Là số ít doanh nghiệp có khả năng cung cấp đồng thời cả 3 sản phẩm LPG, CNG và LNG đến người tiêu dùng trực tiếp, bên cạnh các lợi thế khác như dịch vụ linh hoạt, trọn gói hay tùy chọn, mạng lưới phân phối rộng khắp, hệ thống thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam, sau 24 năm hình thành và phát triển, Gas South đã xây dựng được thương hiệu uy tín trong ngành năng lượng, cung cấp nhiên liệu phục vụ đa ngành, từ dân dụng, công nghiệp đến giao thông vận tải và được khách hàng tin dùng.

Dẫn đầu thị phần LPG dân dụng tại khu vực miền Nam

Trong nhiều năm liền, Gas South giữ vững vị thế dẫn đầu cung cấp gas bình tại miền Nam với 6 nhãn hiệu Gas Dầu khí, VT Gas, AGas, Đặng Phước Gas, JP Gas, Đăk Gas và tự hào nhiều năm liền các sản phẩm của Gas South được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao.

Có được điều này là nhờ hệ thống phân phối của Gas South trải dài từ Cà Mau đến Nghệ An với 4 kho có tổng sức chứa đến 8.100 tấn, 17 trạm nạp có tổng công suất gần 20 nghìn tấn/tháng, hơn 1.300 đại lý/tổng đại lý cùng nhà máy sản xuất vỏ bình gas lớn nhất Việt Nam, đạt tiêu chuẩn quốc tế với công suất 1 triệu vỏ bình/năm. Chuỗi cung ứng hoàn chỉnh đã giúp Gas South chủ động, vững vàng trên thương trường đầy cạnh tranh, biến động.

Phát triển chuỗi cung ứng nhiên liệu khí cho công nghiệp

Ngoài LPG phục vụ dân dụng, Gas South còn cung cấp sản phẩm phục vụ công nghiệp với bộ 3 nhiên liệu LPG, CNG và LNG.

So với nhiên liệu truyền thống như than, dầu thì nhiên liệu là các sản phẩm khí đốt như LPG, CNG, LNG có những đặc tính vượt trội: sạch hơn, phát thải thấp hơn, hiệu suất sinh nhiệt cao hơn cùng nguồn cung ổn định, giá bán cạnh tranh. Vì vậy đây là nhiêu liệu thích hợp cho sản xuất công nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp sang nhiên liệu xanh, sạch và sẽ là lựa chọn của nhiều nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có nhà máy sản xuất công nghiệp cần nguồn nhiên liệu ổn định, ít phát thải. Hiện nay LNG vẫn đang được thương mại rộng rãi trên toàn cầu, là nhiên liệu đóng vai trò đảm bảo an ninh năng lượng của nhiều quốc gia. Tháng 7 năm 2023 Việt Nam đã bắt đầu nhập khẩu chuyến tàu LNG đầu tiên để phục vụ sản xuất điện và công nghiệp.

Nắm bắt được xu thế thị trường, hướng đến đa dạng hóa nguồn cung, Gas South đã sớm triển khai xây lắp các trạm cấp LNG bên cạnh hệ thống CNG/LPG hiện hữu, từ đó có thể đảm bảo ổn định song song nguồn cung, tối ưu hóa chi phí nhiên liệu cho khách hàng.

Với mảng nhiên liệu công nghiệp, Gas South cũng xây dựng chuỗi cung ứng hoàn chỉnh và để khách hàng tùy chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp từ vận chuyển đến đầu tư xây lắp, vận hành trạm cấp khí.

Thành lập năm 2000 với sản phẩm LPG, bắt đầu cung cấp CNG từ 2009, đến nay khách hàng công nghiệp của Gas South phân bố rộng rãi tại các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam bộ như Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, tập trung ở các ngành sản xuất vật liệu xây dựng (thép, gạch…), điện tử; có thể kể đến các công ty lớn như Thép Nam Kim, Thép VinaOne, Thép TVP, Sojitz Việt Nam, Gạch Thạch Anh, Điện tử Samsung HCMC… Và theo chiến lược, Gas South sẽ phát triển thị trường ra các tỉnh miền Trung, miền Bắc trong thời gian tới.

Đơn vị duy nhất cung cấp CNG cho xe buýt chạy CNG tại thành phố Hồ Chí Minh

Bên cạnh phục vụ nhu cầu dân dụng, công nghiệp, Gas South còn cung cấp nhiên liệu CNG cho giao thông vận tải. Với 3 trạm nạp CNG cho xe buýt, Gas South tự hào là nhà cung cấp CNG duy nhất cho hơn 500 xe buýt chạy CNG tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giúp thành phố trong sạch hơn.

Hoạt động với phương châm an toàn, chất lượng, hiệu quả, Gas South không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đồng thời luôn luôn tri ân, chia sẻ, hài hòa lợi ích với khách hàng, đối tác bằng nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, bằng nhiều chương trình du lịch gắn kết đặc sắc, mang đậm dấu ấn riêng. Hãy đồng hành cùng Gas South!.

Website:https://pgs.com.vn/

Fanpage:https://www.facebook.com/GasSouthJSC

Email:lienhe@pgs.com.vn

Phone:(+84.28)39100108 -39100324

Fax:(+84.28) 3910 0165 - 3910 0325

Địa chỉ: Lầu 4, PetroVietnam Tower, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TPHCM