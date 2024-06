Gần 700 thanh niên Hà Tĩnh tham gia hỗ trợ thi công đường dây 500kV

TPO - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư T.Ư Đoàn, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thành lập 46 đội hình thanh niên tình nguyện với gần 700 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ thực hiện công trình đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 5/6, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cho biết, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Trung ương Đoàn, những ngày qua, đơn vị đã làm các công tác chuẩn bị để sớm triển khai hỗ trợ nhà thầu thi công đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó cán bộ Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Công ty Điện lực Hà Tĩnh đi khảo sát, nắm bắt tình hình tại khu vực thi công đường dây 500kV mạch 3. Sau khi nắm bắt tình hình, hiểu rõ những khó khăn, vướng mắc Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch thành lập các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại 9 huyện, thị nơi dự án đường điện Quốc gia đi qua.

Anh Nguyễn Hoài Nam – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thành lập 46 đội hình tình nguyện xung kích để tham gia hỗ trợ. Mỗi đội hình có từ 15-20 đoàn viên thanh niên tham gia. Ngoài lực lượng tại chỗ, Tỉnh Đoàn cũng chỉ đạo thành lập 2 đội hình chi viện từ các đơn vị đoàn cấp huyện không có đường điện 500kW đi qua.

Cũng theo Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, nhiệm vụ của lực lượng thanh niên là hỗ trợ tình nguyện tại chỗ và tình nguyện chi viện, tham gia tháo dỡ, di dời tài sản, công trình kiến trúc, phát quang cây cối, bàn giao mặt bằng tạo hành lang tuyến. Ngoài ra tham gia công tác hậu cần, hỗ trợ công nhân thi công, làm đầu mối liên lạc khi nhà thầu thi công cần thuê thêm xe, máy móc công trình của địa phương...

“Thời gian tới, Tỉnh Đoàn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, triển khai kịp thời việc rà soát nhu cầu hỗ trợ tại các đơn vị thi công nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả”, anh Nam cho hay.

Hà Tĩnh hoàn thành bàn giao mặt bằng

Theo đại diện Sở Công Thương, thời gian qua Hà Tĩnh đã rất quyết liệt, tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải phóng mặt bằng đường dây 500kV mạch 3 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nhờ việc tuyên truyền tốt, tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân nên công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành sớm, bàn giao cho các đơn vị thi công.

Cụ thể từ tháng 2/2024, tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành bàn giao 285/285 vị trí móng cột (đạt 100%). Đến tháng 5, địa phương cũng đã hoàn thành bàn giao toàn tuyến 284/284 khoảng cột (tương đương với 113/113 khoảng néo).

Thời điểm hiện tại, các đơn vị thi công hoàn thành đúc móng 285 vị trí; dựng xong 96/285 vị trí cột, đang dựng 65 vị trí cột; kéo xong 2/113 khoảng néo, đồng thời đang tổ chức kéo dây 2 khoảng néo.

Để hỗ trợ thi công dự án nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành đóng điện công trình trong tháng 6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cũng vừa ký ban hành công điện về việc huy động các nguồn lực để bảo đảm hậu cần và tăng cường hỗ trợ.

Theo đó, Chủ tịch UBND Hà Tĩnh yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có dự án đi qua phải tổ chức làm việc trực tiếp với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung để nắm tình hình, thống nhất phương án phối hợp, hỗ trợ. Chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phải lên phương án đảm bảo an ninh trật tự ổn định, tạo điều kiện, niềm tin, an toàn cho chủ đầu tư, các đơn vị thi công yên tâm thi công công trình; huy động lực lượng tham gia đảm bảo công tác hậu cần và hỗ trợ thi công đối với dự án.

Cùng với đó yêu cầu Tỉnh Đoàn phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, các đơn vị thi công huy động lực lượng thanh niên, đoàn viên phát huy tinh thần xung kích, sức trẻ theo tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tổ chức lao động công ích, tham gia công tác hậu cần, hỗ trợ xây dựng công trình, tạo khí thế mới, hăng say, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn tỉnh….