Gần 40 tỷ đồng thảm nhựa 3km quốc lộ 1A ở Hà Tĩnh

TPO - Khoảng 3km mặt đường quốc lộ 1A qua tỉnh Hà Tĩnh hư hỏng, xuống cấp, gãy nứt mà Báo Tiền Phong phản ánh sẽ được đầu tư gần 40 tỷ đồng nâng cấp, thảm nhựa.

Ngày 14/11, ông Võ Trường Giang - Trưởng Văn phòng Cục Quản lý đường bộ II.3 thuộc Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, liên quan đến đoạn tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hư hỏng, xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông sẽ được thảm nhựa trong thời gian tới.

"Vị trí này ngày trước được thi công bằng chất liệu bê tông xi măng do khu vực này hay bị ngập. Trải qua thời gian dài đưa vào vận hành dẫn đến hiện tượng nứt gãy bê tông. Tuy nhiên, 10 năm trở lại đây, qua theo dõi khu vực này không còn ngập nên từ các đề xuất, Cục Đường bộ đã phê duyệt dự toán gần 40 tỷ đồng để nâng cấp, thảm nhựa cho khoảng 3km mặt đường. Dự kiến vào quý II/2025 sẽ thi công" ông Giang cho hay.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2024, báo Tiền Phong có phản ánh bài viết: "3km quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh chắp vá như 'áo rách'".

Cụ thể, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn từ Km561+230 đến Km563+800 đoạn qua địa phận xã Kỳ Thư (huyện Kỳ Anh) mặt đường được làm bằng kết cấu bê tông xi măng. Trải qua thời gian dài đưa vào sử dụng, đoạn tuyến này thường xuyên hư hỏng, xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo người dân địa phương, đoạn tuyến này kéo dài gần 3km, do lưu lượng phương tiện đi lại trên tuyến nhiều, lớp bê tông xi măng thường xuyên bị nứt, vỡ.

Theo đơn vị quản lý, bảo dưỡng tuyến đường, lý do đoạn tuyến này ngày trước làm bằng kết cấu mặt đường bê tông xi măng là do đoạn này trước đó thường xuyên bị ngập lụt. Trước khi dự án nâng cấp thực hiện, đơn vị quản lý sẽ sửa chữa cục bộ nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện đi lại.