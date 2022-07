EVNSPC vượt trội về năng lực cung cấp điện và dịch vụ trực tuyến

EVNSPC có 5 đơn vị trực thuộc có điện thương phẩm thuộc Top 10 tỉnh, thành phố lớn nhất cả nước, gồm: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An và Tây Ninh. Trong đó Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu lần lượt xếp thứ 1, 2 và 4.

Tăng trưởng

Ông Nguyễn Phước Đức-Tổng giám đốc EVNSPC cho hay, với 41 tỷ kwh điện thương phẩm (ĐTP) trong 6 tháng đầu năm, EVNSPC đã hoàn thành 50% kế hoạch năm 2022 và tăng 4,34% so cùng kỳ. Trong đó, 5 công ty điện lực trực thuộc có ĐTP cao nhất so với kế hoạch là Lâm Đồng, Đồng Tháp, Bến Tre, Kiên Giang và Trà Vinh.

Với đà tăng trưởng, EVNSPC ước cả năm 2022, ĐTP đạt 83,2 tỷ kwh, đạt 100,52% so với kế hoạch EVN giao năm 2022 và đạt lộ trình 2022 trong kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Hầu hết các thành phần phụ tải đều tăng so cùng kỳ. Cụ thể, điện cung cấp cho công nghiệp-xây dựng tăng 3,2%, tương đương tăng 777 triệu kwh; điện thương nghiệp-nhà hàng-khách sạn tăng 11,5%, tương đương tăng 149 triệu kwh; điện quản lý, tiêu dùng, dân cư tăng 7,4%, tương đương tăng 767 triệu kwh; điện cho các hoạt động khác tăng 2,8%, tương đương tăng 34 triệu kwh.

Qua 6 tháng đầu năm 2022, EVNSPC thực hiện đạt tất cả các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện EVN giao và thực hiện tốt hơn so với cùng kỳ. Cụ thể, chỉ số SAIDI 123,33 phút so với 277 phút được giao; chỉ tiêu SAIFI đạt 1,09/2,62 lần và chỉ tiêu đạt MAIFI 0,53/2,21 lần.

Dịch vụ trực tuyến

Các dịch vụ điện theo phương thức điện tử và dịch vụ điện cấp độ 4 tại các công ty điện lực trực thuộc đều đạt ở mức trên 99%. Các công ty điện lực trực thuộc cũng đang tích cực triển khai thực hiện cài App, Zalo cho khách hàng và đến nay đã đạt 63.57% kế hoạch.

Việc lắp đặt công tơ điện tử có đo đếm dữ liệu từ xa, tính đến cuối tháng 6/2022, các đơn vị đã lắp đặt 1.308.864 công tơ các loại (chiếm tỷ lệ 88,4%) số lượng chưa lắp chủ yếu dự phòng phát triển khách hàng mới trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời lắp đặt 24.360 bộ DCU (chiếm tỷ lệ 69,5%) và lắp đặt 13.134 bộ modem (chiếm tỷ lệ 97,9%).

Toàn EVNSPC đạt tỷ lệ 63,7 % công tơ điện tử và 60,1% đo xa, trong đó ranh giới đạt 100% đo xa, trạm chuyên dùng đạt 66,2% đo xa, trạm công cộng đạt 67,5% đo xa và sau trạm công cộng đạt 60,1% đo xa.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm EVNSPC sẽ tiếp tục đầu tư mua sắm và trang bị công tơ điện tử do xa đạt tối thiểu 75%, phấn đấu đạt 90%, 100% đo xa trạm công cộng và trạm chuyên dùng. Riêng Công ty Điện lực Bình Thuận sẽ hoàn thành trang bị 100% công tơ điện tử bán điện cho khách hàng thanh long. Các đơn vị kiện toàn hệ thống đo xa, sẵn sàng cho kế hoạch chuyển lịch ghi chỉ số về ngày 01. Đồng thời tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sử dụng công tơ điện tử và thiết bị đo xa

Hiện tại, toàn EVNSPC có 96,27% khách hàng sử dụng điện thanh toán không dùng tiền mặt, tăng 16,38% so với kế hoạch và tăng 11,27% so với cùng kỳ năm trước. Các đơn vị đạt tỷ lệ khách hàng không sử dụng tiền mặt cao như Công ty điện lực Bình Dương, Tây Ninh, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai.