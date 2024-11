EVNNPC đạt 8,43 tỷ kWh điện thương phẩm trong tháng 10

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, trong tháng 10 đã đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh phía Bắc. Điện thương phẩm tháng 10 của EVNNPC đạt 8,43 tỷ kWh, tăng 3,37% so với tháng cùng kỳ năm 2023.

Điện thương phẩm tháng 10 của EVNNPC đạt 8,43 tỷ kWh, tăng 3,37% so với tháng 10/2023. Thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 65,45% (tăng 7,69%). Thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 26,91% (giảm 6,27%); thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm 3,13%, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Thương phẩm lũy kế 10 tháng đạt 83,082 tỷh kWh, tăng 10,91% so với năm 2023.

Tổn thất điện năng tháng 10 của EVNNPC đạt 3,17%. Lũy kế 10 tháng tổn thất điện năng đạt 3,73%, giảm 0,26% so với cùng kỳ 2023 và thấp hơn 0,37% so với kế hoạch EVN giao.

Về chỉ số tiết kiệm điện năng, trong tháng 10 toàn tổng công ty đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 266 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,3 ngày, giảm 0,12 ngày so với cùng kỳ 2023. Lũy kế 10 tháng năm 2024, toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 2.078 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành Điện là 3,23 ngày; giảm 0,3 ngày so với cùng kỳ 2023; giảm 3,77 ngày so với quy định của EVN. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử và dịch vụ cấp độ 4 đạt 100%.

“Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 10 đạt 91,04%, cao hơn 3,91% so với chỉ tiêu EVN giao năm 2024, cao hơn cùng kỳ 3,15%; doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 98,19%. Về công tác đầu tư xây dựng lưới điện 110kV, trong tháng 10, Tổng công ty đã khởi công 13 dự án và đóng điện 3 dự án”, đại diện EVNNPC cho hay.

Đẩy nhanh đóng điện các dự án 100kV trọng điểm

EVNNPC cho biết, đã yêu cầu các đơn vị thành viên quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chống lãng phí trong các hoạt động công tác. Đồng thời, trong toàn Tổng công ty sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các dự án quan trọng để đảm bảo cung ứng điện.

Đặc biệt, các Ban Quản lý dự án được EVNNPC giao quản lý A phải tập trung đẩy nhanh đóng điện các dự án 110kV trọng điểm trong các tháng cuối năm. Cùng đó, thực hiện nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh trên địa bàn quản lý.

“Trong công tác quản lý vận hành lưới điện 110kV, các Công ty Điện lực đẩy nhanh đẩy nhanh các dự án đầu tư trung thế để san tải cho các MBA đang mang tải cao”, đại diện EVNNPC cho biết.

Tổng công ty và các đơn vị thành viên sẽ tăng cường kiểm tra trong vận hành với các đường dây mang tải cao, các thiết bị vận hành lâu năm tại các TBA 110kV, trạm phân phối, kịp thời phát hiện bất thường, ngăn ngừa sự cố; tăng cường công tác quản lý vận hành giảm sự cố lưới điện; đẩy mạnh công tác vệ sinh cách điện hotline trên lưới điện từ 110kV đến trung áp; sửa chữa hotline trên lưới điện trung hạ áp, đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong dân; tiếp tục thực hiện giảm tổn thất điện năng.

Để đảm bảo điện cho phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trong mọi tình huống, EVNNPC cho hay, rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và hành động tích cực phối hợp của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhất là vào các giờ cao điểm trưa và tối. EVNNPC luôn sẵn sàng các kịch bản cung ứng điện và sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20 về việc tuyên truyền và thực hiện tiết kiệm điện.