EVNHCMC: Tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp điện

Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện ổn định, liên tục, an toàn, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.

Ngày 19/12, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Đảng ủy EVNHCMC, ông Trần Vũ Quang - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy EVNHCMC cho biết, năm 2024, mặc dù tình hình kinh tế TPHCM còn rất nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy EVNHCMC đã tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện ổn định, liên tục, an toàn, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố; kịp thời chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành uỷ và Tổng công ty; duy trì, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ; tham gia tích cực cùng với thành phố trong công tác đảm bảo an sinh xã hội; các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và sản xuất - kinh doanh hầu hết đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm đạt 30,05 tỷ kWh, tăng 5,23% so với cùng kỳ, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện cực đại của thành phố là 5.212 MW; sản lượng điện tiết kiệm đạt 720 triệu kWh, chiếm 2,4% điện thương phẩm; hoàn thành lắp đặt 100% điện kế có chức năng đo đếm từ xa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh, chất lượng phục vụ khách hàng; chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện tốt; 100% các loại hình dịch vụ khách hàng được giải quyết trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt duy trì ở mức xấp xỉ 100%; vận hành ổn định hệ thống tổng đài đa kênh trong tiếp nhận và chăm sóc khách hàng; đưa vào vận hành tổng đài đa kênh và Web 3600 để nâng cao trải nghiệm khách hàng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khảo sát chất lượng cuộc gọi; robot tự động nghe gọi (callbot) và chat với khách hàng (chatbot). Năm 2024, Tổng công ty đã được nhận Giải thưởng “Dự án Lưới điện thông minh của năm” tại tuần lễ Điện lực Châu Á - Enlit ASIA, đồng thời được nhận Giải thưởng hạng mục “Tự động hóa trong Lưới điện thông minh” của tạp chí Power Magazine, Mỹ.

Với phương châm “Mọi lúc - Mọi nơi - Mọi việc”, EVNHCMC đã sớm hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số, đưa mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp lên môi trường số. Công tác này đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho EVNHCMC và chính khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tới, EVNHCMC sẽ tiếp tục tập trung thực hiện chuyển đổi số, duy trì ở mức nâng cao theo đánh giá của các tổ chức và chuyên gia tư vấn độc lập, đồng thời phát triển lưới điện thông minh theo chiều sâu, xứng đáng là đơn vị hàng đầu của ngành Điện Việt Nam trong ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Phạm Quốc Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC đánh giá, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm hướng đến hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kế hoạch phát triển Tổng công ty giai đoạn 2025 – 2030. Ông yêu cầu các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và người lao động Tổng công ty, với truyền thống năng động, sáng tạo, đoàn kết, tiếp tục cùng Đảng bộ Tổng công ty nghiêm túc quyết tâm khắc phục các tồn tại, hạn chế, vượt qua các khó khăn, vướng mắc, phát huy ưu điểm, phấn đấu chung tay hoàn thành toàn diện 21 chỉ tiêu chủ yếu (bao gồm 10 chỉ tiêu xây dựng Đảng và 11 chỉ tiêu sản xuất kinh doanh) đề ra trong năm 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, 34 tập thể và 34 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty khen thưởng thực hiện tốt phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2024.