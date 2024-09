EVNGENCO3 đảm bảo hiệu quả vận hành các tổ máy ở mức cao nhất

TP - Mặc dù tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn và nhu cầu huy động phát điện giảm, song các nhà máy điện thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) vẫn đảm bảo hiệu quả vận hành và luôn sẵn sàng đáp ứng phương thức vận hành của hệ thống điện ở mức cao nhất.

Sẵn sàng sản xuất điện theo yêu cầu hệ thống

Đại diện EVNGENCO3 cho biết, các nhà máy phát điện trực thuộc EVNGENCO3 luôn vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện. Sản lượng điện sản xuất 7 tháng đầu năm 2024 của Tổng công ty là 15,403 tỷ kWh, đạt 87,3% kế hoạch, bằng 82% so với cùng kỳ 7 tháng đầu năm 2023, bằng 53,6% kế hoạch năm. Tuy nhiên, do giá nhiên liệu tăng cao, hệ thống ưu tiên huy động cao các nhà máy điện BOT và năng lượng tái tạo nên sản lượng điện của các nhà máy nhiệt điện của Tổng công ty không cao.

Tổng công ty sẽ tiếp tục chủ động thực hiện các giải pháp để nâng cao độ tin cậy, đảm bảo các tổ máy khả dụng, đạt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao. EVNGENCO3 tiếp tục phối hợp với Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), thực hiện theo chỉ đạo của EVN để đảm bảo cung ứng điện và tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất điện trước tình hình giá nhiên liệu đầu vào tăng cao, huy động công suất từ nguồn nhiệt điện khí, than giảm mạnh. Các đơn vị phát điện tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo độ khả dụng và tin cậy của các tổ máy. Các nhà máy thủy điện đảm bảo vận hành các hồ chứa an toàn, điều tiết nước đúng quy trình trong mùa lũ năm 2024, khai thác tối ưu nguồn nước.

Tập trung nguồn lực sửa chữa đảm bảo an toàn phát điện

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song EVNGENCO3 đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ sửa chữa các nhà máy điện. Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENNCO3 (Công ty EPS) (đơn vị trực thuộc EVNGENCO3) đã triển khai đồng bộ các giải pháp như bảo trì phòng ngừa, bảo trì theo tình trạng thiết bị, bảo trì tập trung nâng cao độ tin cậy và khai thác hiệu quả hệ thống giám sát và chẩn đoán từ xa RMS. Qua đó kịp thời phát hiện và khắc phục các sự cố, bất thường thiết bị, đảm bảo vận hành tin cậy, độ khả dụng cho các tổ máy phát điện tại cả 3 trung tâm điện lực Phú Mỹ, Vĩnh Tân và Mông Dương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác gia công chế tạo, chủ động đáp ứng nguồn vật tư thay thế, dự phòng cho các thiết bị, hệ thống trong các tình huống sửa chữa.

Đến nay EVNGENCO3 đã hoàn thành 15 công trình sửa chữa bảo dưỡng và các công trình đều hoàn thành sớm hơn tiến độ so với kế hoạch, góp phần quan trọng vào việc sớm đưa các tổ máy trở lại, sẵn sàng huy động phát điện và đảm bảo duy trì vận hành ổn định, tin cậy các tổ máy phát điện trong Tổng công ty.

Các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, các phương án kỹ thuật, biện pháp an toàn cũng như chuẩn bị sẵn sàng cho công tác sửa chữa bảo dưỡng sắp tới nhằm đáp ứng tiến độ và chất lượng các công trình. Theo kế hoạch, các tháng cuối năm 2024, Tổng công ty tiếp tục thực hiện 3 công trình sửa chữa lớn tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, 5 công trình tại Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình, Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa.

Công tác bảo vệ môi trường các nhà máy tiếp tục được đảm bảo, các nhà máy tuân thủ đúng quy định. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh của các Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, Ninh Bình đều nằm trong giới hạn cho phép. Các nhà máy thủy điện Buôn Kuốp tham gia điều tiết nước hạ du theo đúng quy định và triển khai công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2024 theo các phương án, kế hoạch đã được các bên phối hợp xây dựng và thống nhất với địa phương.