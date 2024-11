EVN triển khai tháng tri ân khách hàng năm 2024

TPO - Nguyễn Đỗ Trúc Phương (30 tuổi, sống tại TPHCM) từng nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "cô tiên từ thiện". Ngày 14/11, công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đỗ Trúc Phương để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.