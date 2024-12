Duy nhất ĐH Duy Tân của Việt Nam đạt giải Đồng về Học tập trực tuyến theo Times Higher Education 2024

Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố Bảng Xếp hạng Học tập Trực tuyến năm 2024 (Online Learning Rankings) vào ngày 10/12/2024. Có tổng số 56 đại học được xếp hạng trên toàn thế giới với các giải Vàng, Bạc và Đồng. Việt Nam có duy nhất Đại học (ĐH) Duy Tân được xếp hạng với giải Đồng về Học tập Trực tuyến năm 2024.

Học tập Trực tuyến (Online) đang được đông đảo người học quan tâm và lựa chọn để nâng cao năng lực bản thân khi đáp ứng các yêu cầu vừa học vừa làm cùng những thuận lợi trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt, với yêu cầu “Học tập suốt đời” như một trong những tiêu chuẩn cho Phát triển Bền vững, không có gì tiện lợi hơn là qua các phương pháp Học tập Trực tuyến. Tuy nhiên, hiện nay chưa có một tiêu chuẩn toàn cầu nào cho đo lường về chất lượng đối với hình thức học tập này.

Bảng Xếp hạng Học tập Trực tuyến Toàn cầu của THE lần đầu tiên đánh giá những thành công và thách thức của hình thức Học tập Trực tuyến nhằm mang đến cho người học sự yên tâm nhất khi lựa chọn hình thức này tại một cơ sở đào tạo chất lượng.

Do các trường đại học có nhiều lý do, mục tiêu và cách thức khác nhau khi triển khai Đào tạo và Học tập Trực tuyến, thế nên, THE đã xếp hạng các cơ sở giáo dục thành 3 hạng gồm: Vàng, Bạc và Đồng, khác với các bảng xếp hạng khác của THE sử dụng thứ hạng và điểm số.

Bảng xếp hạng của THE về Học tập Trực tuyến năm 2024 cụ thể có:

* Giải Vàng: 11 trường đại học,

* Giải Bạc: 14 trường đại học,

* Giải Đồng: 31 trường đại học, và

* 64 trường đại học có gửi dữ liệu nhưng chưa đủ điều kiện để được xếp hạng.

Giải Vàng có:

* Hoa kỳ: 3 trường đại học,

* Vương quốc Anh: 2 trường đại học,

* Ấn độ: 2 trường đại học, và

* Nga, Hungary, New Zealand, Úc mỗi nước có 1 trường đại học.

Khu vực Đông Nam Á có 7 trường đại học được xếp hạng gồm:

* ĐH BINUS (Indonesia): giải Bạc

* ĐH Santo Tomas (Philippines): giải Bạc

* ĐH Duy Tân (Việt Nam): giải Đồng

* ĐH Telkom (Indonesia): giải Đồng

* ĐH Negeri Surabaya (Indonesia): giải Đồng

* ĐH Padjadjaran (Indonesia): giải Đồng

* ĐH Mở Indonesia (Indonesia): giải Đồng

Ở bảng xếp hạng này, THE đã sử dụng 17 chỉ số được chia thành 4 nhóm trụ cột:

* Tài nguyên: đo lường đội ngũ giảng viên và các nguồn lực dành cho học tập trực tuyến,

* Sự Tham gia: đo lường trải nghiệm học tập trực tuyến của sinh viên (bao gồm các yếu tố như mức độ tham gia của sinh viên, sự tương tác của sinh viên với giảng viên và với các sinh viên khác),

* Kết quả: đo lường kết quả học tập của sinh viên (bao gồm các yếu tố như tỷ lệ tốt nghiệp và khả năng sinh viên giới thiệu khóa học cho người khác), và

* Môi trường: đo lường môi trường học tập của sinh viên, đánh giá cả các yếu tố vật chất như hỗ trợ công nghệ và tài nguyên ngoại tuyến, cùng các yếu tố con người như sự kết hợp giữa sinh viên và giảng viên.

Trong Bảng Xếp hạng Học tập Trực tuyến Toàn cầu, không có trường đại học nào đạt điểm cao ở tất cả các trụ cột. Điều này phản ánh những mục tiêu khác nhau của các nhà cung cấp hình thức giáo dục trực tuyến và là đặc điểm mang đến sự đa dạng để hình thức này phát triển mạnh mẽ.

Ông Billy Wong, nhà Khoa học Dữ liệu của THE cho biết: “Ngày càng có nhiều trường đại học cung cấp hình thức học trực tuyến để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, đáp ứng các nhu cầu học tập đa dạng và nâng cao tính linh hoạt trong trải nghiệm học tập. THE muốn giúp sinh viên hiểu rõ hơn về những nơi đang cung cấp trải nghiệm Học tập Trực tuyến và THE tin rằng điều này cũng sẽ mang lại những hiểu biết vô giá cho các trường đại học về các dịch vụ học trực tuyến của họ.”

Tại Việt Nam, ĐH Duy Tân chính thức đào tạo Học tập Trực tuyến qua các chương trình eUniversity từ năm 2008. ĐH Duy Tân có đặt các trạm tại Hà Nội, Quảng Bình, Phú Yên, Kiên Giang (Phú Quốc và Rạch Giá), Đăk Lăk, Tp. HCM để hỗ trợ tối đa cho sinh viên trong học tập.

Ưu việt trong đào tạo Học tập Trực tuyến ở ĐH Duy Tân là học viên có thể chủ động được thời gian học tập. Đối với những học viên đã tốt nghiệp trung học phổ thông, cần 4 năm để hoàn thành khóa đào tạo đại học. Với những học viên đã có bằng trung cấp, thời gian học chỉ còn 3 năm và với những học viên đã có bằng cao đẳng, đại học thì thời gian học tập được rút ngắn lại từ 2 đến 2,5 năm. Thêm vào đó, việc áp dụng học chế tín chỉ trong khuôn khổ chương trình đào tạo của ĐH Duy Tân còn giúp học viên rút ngắn hoặc kéo dài thời gian học tùy theo năng lực và mục tiêu cá nhân.

Không chỉ vậy, học viên còn có thể đăng ký học nhiều ngành và nhận nhiều bằng đại học Cử nhân Trực tuyến (eUniversity - http://euniversity.edu.vn) nếu đủ điều kiện và năng lực. Hiện tại, hình thức Đào tạo Trực tuyến của ĐH Duy Tân đào tạo các ngành:

* Ngôn ngữ Anh,

* Kỹ thuật Phần mềm,

* Quản trị Kinh doanh,

* Tài chính - Ngân hàng,

* Kế toán,

* Luật Kinh tế,

* Kỹ thuật Xây dựng.

Hỗ trợ tối đa trong đào tạo Học tập Trực tuyến, ĐH Duy Tân đã xây dựng chương trình với nhiều điểm cách tân, mang tính đột phá. Cụ thể, ĐH Duy Tân cung cấp hệ thống học liệu phong phú và đa dạng: tư liệu in (sách giáo trình), tư liệu âm thanh (bài giảng thu âm MP3/MP4), và tư liệu hình ảnh (bài giảng có ghi hình). Đồng thời, mô hình lớp học ảo qua mạng cho phép giảng viên và sinh viên tương tác dễ dàng với nhau ở nhiều thời điểm. Sinh viên có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho giảng viên qua điện thoại hoặc gửi câu hỏi lên website học tập và nhận lại câu trả lời từ giảng viên trong vòng 24h. Có nhiều hình thức để giảng viên và sinh viên cùng thảo luận như qua Zoom, Chatbox, Email và Forum. Ngoài ra, game trải nghiệm thực tế ảo 3D trong chương trình đào tạo trực tuyến của Duy Tân còn giúp tổ chức triển khai các hoạt động như thực hành, thảo luận, bài tập nhóm,… diễn ra như thật trên không gian mạng.

Khi đợt đại dịch COVID-19 bùng phát, ĐH Duy Tân đã chuyển toàn trường từ học Trực tiếp sang học Online, thực hiện thi cử với tần suất lớn một cách thuận lợi khi sinh viên không thể đến trường. Việc chuyển đổi trong thời kỳ dịch bệnh được triển khai vô cùng tốt tại ĐH Duy Tân chính là nhờ vào quá trình đầu tư bài bản và chuyên sâu cho công tác đào tạo Học tập Trực tuyến từ thời gian trước đó.

Ở thời điểm Đà Nẵng “đóng cửa” từ nửa sau 2020, ĐH Duy Tân đã nhanh chóng nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng, gồm đường truyền cũng như băng thông Internet gần gấp đôi so với trước đó. Ngoài các projector đã có trước đó, 100% các phòng học đều được lắp đặt thêm hệ thống camera góc rộng và âm thanh mới phục vụ cho việc dạy học trực tuyến; tích hợp 4 phần mềm MyDTU, SAKAI, Zoom Cloud Meetings và DTU Test/Examination Service để phục vụ đầy đủ việc học tập và thi cử online. Là một đại học có thế mạnh trong đào tạo Công nghệ Thông tin với nhiều chuyên gia IT giỏi cùng sự chuẩn bị chu đáo để giảng dạy trực tuyến đã giúp cho hình thức Học tập Trực tuyến của ĐH Duy Tân diễn ra rất hiệu quả trong nhiều năm qua.