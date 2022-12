Dừng xe nghe điện thoại, người đàn ông bị toán cướp nhí bao vây

TPO - Công an huyện Thới Lai phối hợp Phòng Cảnh sát hình Công an TP. Cần Thơ bắt giữ nhóm đối tượng cướp tài sản do một thiếu niên 15 tuổi cầm đầu.

Ngày 9/12, Công an huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ) cho biết, đã bắt được nhóm thanh thiếu niên cướp xe máy lúc rạng sáng 7/12 trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 15 phút ngày 7/12, ông Nguyễn Văn Miền (SN 1956, ngụ huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) khi đang dừng xe để nghe điện thoại (đoạn qua ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai) thì bị 8 đối tượng ép sát, rút mã tấu khống chế, cướp xe máy Honda Vision rồi tẩu thoát. Nhận được tin báo, Công an huyện Thới Lai phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự truy nóng, bắt bằng được các đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 22h30 ngày 8/12, khi nhóm cướp đang tụ tập tại quán cà phê trên địa bàn phường An Hòa, quận Ninh Kiều thì bị các trinh sát ập vào tóm gọn. Các đối tượng bị bắt gồm: Dương Huỳnh Nhựt (SN 2007, ngụ quận Ninh Kiều); Bùi Hiếu Nhân (SN 2005, ngụ Hậu Giang); Lê Nhựt Anh (SN 2005, ngụ quận Ninh Kiều); Trần Vinh Khang (SN 2008, ngụ quận Cái Răng); Nguyễn Minh Tuấn (SN 2009, ngụ huyện Phong Điền); Bùi Nhân Nghĩa (SN 2004, ngụ quận Ninh Kiều); Lê Huỳnh Thảo Nhiên (SN 2004, ngụ quận Cái Răng) và Trương Công Tần (SN 2006, ngụ quận Ninh Kiều). Trong đó, Dương Huỳnh Nhựt được xác định là đối tượng cầm đầu gây ra vụ cướp. Cơ quan Công an đã thu giữ xe máy các đối tượng cướp của ông Miền và 2 xe máy dùng làm phương tiện đi cướp tài sản. Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi cướp xe máy. Bắt giữ 'yêu râu xanh' hiếp dâm, cướp tài sản nhiều nữ sinh ở miền Tây Truy tìm đối tượng cướp tiệm vàng ở Bắc Giang Nhật Huy