Dùng thủ đoạn chiếm đoạt hơn 3 tấn tôm

TPO - Lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của chủ ao tôm, các đối tượng đã thực hiện hành vi chêm cân làm giảm chỉ số cân so với thực tế. Qua đó nhóm này chiếm đoạt gần 3,2 tấn tôm, với giá trị gần nửa tỷ đồng.

Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can về hành vi lừa dối khách hàng.

Các bị can gồm: Lương Văn Hòa (35 tuổi, trú Cà Mau); Nguyễn Thanh Thế (41 tuổi), Tào Vũ Linh (33 tuổi) và Lê Văn Chiệu (31 tuổi, cùng trú Bạc Liêu).

Theo kết quả điều tra, ngày 19/3, nhóm trên cùng 20 nhân công đến ao tôm của anh Nguyễn Thanh Ngoan (28 tuổi, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, Trà Vinh) để thu mua tôm.

Trong quá trình cân tôm, lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của chủ ao tôm, các đối tượng đã chêm cân với mục đích giảm chỉ số cân so với thực tế.

Bằng thủ đoạn gian dối này, số tôm của anh Ngoan cân được hơn 3,6 tấn, nhưng thực tế lô tôm có trọng lượng hơn 6,8 tấn.

Số tôm chênh lệch các đối tượng đã chiếm đoạt gần 3,2 tấn, giá trị gần 500 triệu đồng.