Bắt nữ chủ hụi chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

TPO - Chiều 12/10, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Diện (41 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, năm 2006, Nguyễn Thị Mỹ Diện làm đầu thảo hụi và mở nhiều dây hụi có giá trị từ 1 đến 5 triệu đồng tại địa phương để hưởng tiền hoa hồng. Đến năm 2021, Diện mất khả năng chi trả và phải vay nợ bên ngoài. Để có tiền trả lãi và tiêu xài cá nhân, lợi dụng việc làm đầu thảo hụi, Diện chủ động mở thêm nhiều dây hụi khác cũng có giá trị từ 1 đến 5 triệu đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối đặt tên khống hụi viên, đến kỳ khui hụi thì tự ý lấy tên hụi viên hốt hụi để chiếm đoạt tiền. Đến ngày 22/7/2022, Diện tuyên bố vỡ hụi khi còn 25 dây hụi chưa kết thúc. Cơ quan công an đã thu thập đủ chứng cứ chứng minh Diện có hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền hơn 4,2 tỷ đồng của hụi viên. Số tiền chiếm đoạt được Diện sử dụng vào việc trả lãi tiền vay bên ngoài và tiêu xài cá nhân. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh củng cố hồ sơ xử lý. Cảnh Kỳ