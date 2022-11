Dừng điều chỉnh người sử dụng đất khu đô thị 'nghìn tỷ'; thực hư bán chung cư chiết khấu 'khủng'

TPO - Thêm loạt công trình 'khủng' xâm hại danh thắng Tràng An; Hà Nội tạm dừng điều chỉnh người sử dụng đất khu đô thị 'nghìn tỷ' tranh chấp; Dừng giao dịch, rà soát 'sổ đỏ' cấp cho người đã chết tại dự án giãn dân; Thực hư thị trường căn hộ bất ngờ giảm giá, cam kết 'khủng'... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Thêm loạt công trình 'khủng' xâm hại danh thắng Tràng An

Trên địa bàn huyện Hoa Lư (Ninh Bình) thời gian qua tiếp tục nở rộ các công trình vi phạm trong vùng đệm và vùng lõi của quần thể danh thắng Tràng An.

Theo ghi nhận, tình trạng vi phạm diễn ra phổ biến tại khu vực các xã Ninh Xuân, Ninh Hải và Ninh Thắng của huyện Hoa Lư. Nhiều hộ dân đã lợi dụng việc cải tạo nhà cửa để xây dựng các công trình trái phép trên đất ao, đất vườn. Nhiều hộ dân còn ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp, lấn chiếm phần đất do xã quản lý để xây dựng công trình kiên cố. Điển hình, như công trình xây dựng trái phép của hộ ông P.N.Khuê (thôn Hải Nham, xã Ninh Hải) xâm hại vùng lõi danh thắng Tràng An. (Xem chi tiết)

Hà Nội tạm dừng điều chỉnh người sử dụng đất khu đô thị 'nghìn tỷ' tranh chấp

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định tạm dừng quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 thuộc huyện Thanh Oai từ Công ty CP phát triển địa ốc Cienco 5 thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP.

Lý do tạm dừng là Sở Tài nguyên và Môi trường đang rà soát, báo cáo theo kiến nghị của Thanh tra TP tại văn bản 3271 ngày 24/8/2022 về việc kiểm tra, rà soát tổng thể dự án BT đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT. (Xem chi tiết)

Dừng giao dịch, rà soát 'sổ đỏ' cấp cho người đã chết tại dự án giãn dân

Lãnh đạo UBND phường Khương Đình cho biết, liên quan đến dự án giãn dân khu X1, X2, X4 do Công ty Cổ phần xây dựng và thiết bị vật tư Hà Nội I làm chủ đầu tư, UBND phường đã có văn bản gửi Sở Tư pháp Hà Nội, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh Thanh Xuân về việc tạm dừng giao dịch và rà soát 45 trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ("sổ đỏ" - PV) cho 45 hộ gia đình.

Theo đó, phường Khương Đình đề nghị tạm dừng mọi giao dịch đối với 8 "sổ đỏ" đã cấp và đề nghị kiểm tra, rà soát đối với 37 trường hợp còn lại. Đáng chú ý, có trường hợp cấp sổ cho người đã chết. (Xem chi tiết)

Thực hư thị trường căn hộ bất ngờ giảm giá, cam kết 'khủng'

Trong bối cảnh thị trường bất động sản thanh khoản kém, để người mua không phải mất tiền qua môi giới, mới đây một chủ đầu tư tổ chức đấu giá online gần 100 căn hộ chung cư tại Hà Nội, còn nhiều dự án khác cũng đưa ra chính sách chiết khấu giá bán căn hộ "khủng" từ 30-40% cùng với các cam kết về lợi nhuận.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, các chương trình ưu đãi bất động sản hiện nay là một giải pháp để doanh nghiệp tự giải cứu mình khi việc tiếp cận các kênh dẫn vốn đang trở nên vô cùng khó khăn. Các chính sách chiết khấu sâu cũng đang góp phần kéo bất động sản trở về giá trị thực, thay vì mức giá quá cao trong những năm qua. (Xem chi tiết)

Qua tay 3 chủ, dự án 'đất vàng' trung tâm TP Thanh Hóa vẫn vướng nhiều sai phạm

Được khởi công xây dựng từ năm 2005, chuyển đổi qua 3 chủ đầu tư nhưng đến nay Dự án Trung tâm thương mại Bờ Hồ (TP Thanh Hoá) được xem là “đất vàng” khi có tới 4 mặt tiền thuộc tuyến phố sầm uất bậc nhất TP Thanh Hóa vướng nhiều sai phạm, vẫn chưa thể hoàn thành.

Trong đó, Kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hoá cũng nêu rõ, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do chủ đầu tư lập, phê duyệt, tự ý điều chỉnh về quy mô và diện tích đầu tư xây dựng, sai khác so với hồ sơ thiết kế cơ sở được Sở Xây dựng thẩm định; mặc dù vẫn nằm trong giới hạn đường đỏ, nhưng quy mô dự án nằm ngoài diện tích đất đã cấp cho chủ đầu tư (tăng thêm 387,3 m2 so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), chiều cao xây dựng tự ý điều chỉnh tăng thêm 3 tầng… (Xem chi tiết)

Quân khu 5 nói về việc liên kết sử dụng 'đất vàng' với doanh nghiệp tại Nha Trang

Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết đang giải quyết vụ việc liên kết hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Đức Bình (Tập đoàn Đức Bình) tại lô quốc phòng số 86C, đường Trần Phú, TP. Nha Trang. Quan điểm của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trong vụ việc này là sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Về lâu dài, Quân khu 5 sẽ sử dụng lô đất 86C Trần Phú theo đúng mục đích đất quốc phòng.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã có văn bản gửi UBND TP. Nha Trang, đề nghị chính quyền phối hợp xử lý xung quanh việc tranh chấp hợp đồng liên kết đầu tư tại thửa đất số 86C Trần Phú với Tập đoàn Đức Bình. Nhưng theo một lãnh đạo UBND TP. Nha Trang, việc tranh chấp hợp đồng liên kết đầu tư giữa quân đội và doanh nghiệp không thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương. Nghị định 91/2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai đã quy định rõ, thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong sử dụng đất quốc phòng thuộc về Thanh tra Bộ Quốc phòng. (Xem chi tiết)

Ninh Bình đấu giá hàng trăm lô đất ở, đất ven biển có giá khởi điểm 12 triệu/m2

Tỉnh Ninh Bình phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng hàng trăm lô đất ở trên địa bàn huyện Kim Sơn và TP Ninh Bình.

Trong đó, tỉnh Ninh Bình phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 218 lô đất ở tại khối 10, thị trấn Bình Minh (huyện Kim Sơn). Theo đó, 59 lô đất quy hoạch nhà chia lô bám mặt đường Trường Chinh (đường ven biển cũ), có giá khởi điểm 12,2 triệu đồng/m2; 159 lô đất quy hoạch nhà chia lô bám mặt đường phía trong có giá khởi điểm 7,3 triệu đồng/m2. (Xem chi tiết)