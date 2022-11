Qua tay 3 chủ, dự án 'đất vàng' trung tâm TP Thanh Hóa vẫn vướng nhiều sai phạm

TPO - Được khởi công xây dựng từ năm 2005, chuyển đổi qua 3 chủ đầu tư nhưng đến nay Dự án Trung tâm thương mại Bờ Hồ (TP Thanh Hoá) được xem là “đất vàng” khi có tới 4 mặt tiền thuộc tuyến phố sầm uất bậc nhất TP Thanh Hóa vướng nhiều sai phạm, vẫn chưa thể hoàn thành.

Dự án Trung tâm thương mại Bờ Hồ được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt năm 2005. Dự án nằm ở vị trí được xem là “đất vàng” khi có tới 4 mặt tiền, mặt chính hướng ra phố Lê Hoàn (phường Ba Đình), là tuyến phố sầm uất bậc nhất TP. Thanh Hóa, ngoài ra tiếp giáp với công viên và các tuyến đường chính khác.

Đây là dự án xây dựng toà nhà hỗn hợp, trong đó bao gồm căn hộ cao cấp để ở và trung tâm thương mại. Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hoá (Tháng 8/2020) thì bản chất đây là dự án phát triển nhà ở được quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Nhà ở năm 2005.

Tuy nhiên, hồ sơ thuê đất thực hiện dự án thời điểm năm 2005 theo mục đích thuê đất kinh doanh thương mại, có thời hạn và trả tiền thuê đất hàng năm; năm 2011 mới đề nghị chuyển đổi mục đích và hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn lâu dài, là chưa đảm bảo quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Dự án thực hiện từ năm 2005 tới nay, đã chuyển đổi qua 3 chủ đầu tư, các lần chấp thuận, chuyển đổi chủ đầu tư, đều liên quan đến hồ sơ đề nghị thuê đất, xin giao đất, nhưng khi thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện đầy đủ việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, xác minh thực địa và chỉ đạo bàn giao đất ngoài thực địa, chỉ căn cứ vào hồ sơ để cấp đổi Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư nên chưa kịp phát hiện kịp thời vi phạm về sử dụng đất của chủ đầu tư.

Thanh tra Tỉnh Thanh Hoá cũng chỉ rõ sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng dự án như: Dự án được khởi công xây dựng tháng 8/2005, trước thời điểm UBND tỉnh có quyết định cho thuê đất (ngày 9/3/2006, UBND tỉnh Thanh Hoá mới có quyết định số 648, đồng ý cho Công ty CP Sông Mã thuê đất và ngày 14/4/2006 mới ký hợp đồng thuê đất số 46) là chưa đảm bảo quy định về đầu tư xây dựng. Ngoài ra, dự án được phê duyệt đầu tư từ năm 2005, thời gian thực hiện dự án là 4 năm, kể từ ngày khởi công; nhiều lần được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho chuyển đổi chủ đầu tư và cho phép gia hạn đến tháng 7/2012; Công ty CP đầu tư trung tâm thương mại Bờ Hồ cam kết hoàn thành trước ngày 17/1/2014, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành dự án theo quy định và cam kết.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hoá cũng nêu rõ, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do chủ đầu tư lập, phê duyệt, tự ý điều chỉnh về quy mô và diện tích đầu tư xây dựng, sai khác so với hồ sơ thiết kế cơ sở được Sở Xây dựng thẩm định; mặc dù vẫn nằm trong giới hạn đường đỏ, nhưng quy mô dự án nằm ngoài diện tích đất đã cấp cho chủ đầu tư (tăng thêm 387,3 m2 so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), chiều cao xây dựng tự ý điều chỉnh tăng thêm 3 tầng…

Vừa qua (tháng 10/2022), Công ty CP đầu tư trung tâm thương mại Bờ Hồ có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hoá về việc đơn vị đã hoàn thành cơ bản công tác đầu tư xây dựng và đảm bảo điều kiện đưa công trình vào khai thác sử dụng, đề nghị cơ quan chức năng đẩy nhanh việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tại dự án. Về việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, Mai Xuân Liêm đã giao UBND TP Thanh Hoá chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu đề nghị của Công ty CP đầu tư Trung tâm thương mại Bờ Hồ, căn cứ quy định của pháp luật để trả lời công ty.

Trung tâm thương mại Bờ Hồ TP. Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tư theo Quyết định số 3430/QĐ-UBND ngày 9/11/2005. Chủ đầu ban đầu là Công ty CP Sông Mã, với tổng mức đầu tư gần 138 tỉ đồng. Sau nhiều năm thi công, Công ty CP Sông Mã đã chuyển nhượng lại dự án trên cho Công ty CP Kim loại màu Bắc Hà. Tiếp đến, Công ty CP Kim loại màu Bắc Hà lại chuyển nhượng cho Công ty CP Đầu tư Trung tâm thương mại Bờ Hồ.