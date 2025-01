Du Xuân 2025: Về với những cảnh sắc tuyệt đẹp và văn hóa đặc trưng Việt Nam

Miền Bắc chào đón mỗi du khách bằng mùa xuân rực rỡ và đậm đà hương xuân. Sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa các dân tộc và tính cộng đồng đặc trưng đã khiến miền Bắc trở thành điểm đến hàng đầu trong dịp Tết Nguyên Đán.

Trong không khí ấm áp của đầu xuân năm mới, các cung đường hoa rực rỡ, những lễ hội văn hóa truyền thống độc đáo, và những nụ cười chan hòa của người dân bản địa sẽ khiến du khách cảm thấy như được ôm trọn trong tình xuân. Trên chuyến hành trình này, Vietrantour sẽ đưa du khách tới 5 địa điểm phù hợp nhất miền Bắc để đón chào năm mới.

Tây Bắc - Vùng đất của sắc hoa

Mỗi độ xuân sang, Tây Bắc lại đón chào du khách bằng khung cảnh tuyệt đẹp với hoa đào hồng thắm, hoa mận trắng muốt bao phủ khắp bản làng và núi đồi. Đến với Mộc Châu, Sapa, bạn sẽ được đắm mình trong không khí se lạnh, thưởng thức những món ăn đặc sản và khám phá văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc. Bạn có thể khám phá Bản Cát Cát, nơi đầy sắc màu văn hóa dân tộc H’mong, tìm hiểu về lối sống sinh hoạt của người dân vùng cao và check-in tại cầu Si bắc ngang qua thác Cát Cát. Từ đây, chuyến đi tiếp tục khám phá Ô Quy Hồ – “vua đèo” vùng Tây Bắc với vẻ đẹp của đại ngàn xanh biếc. Khi đặt chân tại đỉnh đèo, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng biển mây trập trùng, như một dải lụa trắng quấn quanh những ngọn núi, cảm nhận âm thanh của tiếng gió xuân thổi qua, hòa quyện cùng khung cảnh trong nắng xuân hữu tình, sẽ khiến bạn không muốn rời chân. Vietrantour đã lựa chọn ra 2 điểm du xuân đẹp nhất trong 5 điểm đến tại Tây Bắc: Mộc Châu và Sapa với chi phí tour chỉ từ 2.090.000 VNĐ/người, du khách sẽ được ngắm nhìn “nàng tiên xuân” vùng Tây Bắc một cách trọn vẹn nhất.

Khám Phá Hà Giang – Mùa hoa nở trên đá

Hà Giang là vùng đất không chỉ nổi tiếng với những dãy núi đá vôi hùng vĩ mà còn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên. Mùa xuân ở Hà Giang là thời điểm tuyệt vời để chiêm ngưỡng những rặng hoa đào, hoa lê nở rộ khắp các thung lũng, mang đến một bức tranh mùa xuân rực rỡ. Hành trình du xuân Hà Giang với giá chỉ từ 3.650.000 VNĐ/người sẽ đưa bạn đến những địa danh nổi tiếng như đèo Mã Pí Lèng, nơi bạn có thể ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp của cao nguyên đá từ trên cao. Vào khoảnh khắc hoàng hôn, đèo Mã Pí Lèng như biến thành một bức tranh sơn thủy hữu tình. Ánh nắng cuối ngày nhuốm đỏ các dãy núi, trong khi dòng sông Nho Quế xanh ngọc bích êm đềm dưới chân đèo, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như một tấm gương khổng lồ. Tiếng gió thổi qua các vách đá, mang theo hương xuân phơi phới hòa cùng với không gian thanh bình. Tại đây, chợ phiên Đồng Văn như một bức tranh sinh động, tổng hợp những màu sắc sinh hoạt độc đáo của đồng bào dân tộc H'Mông.

Du Xuân Về Tuyên Quang – Lâm Bình

Tuyên Quang là điểm đến mới lạ, mang trong mình những nét đẹp hoang sơ, thanh bình, rất phù hợp cho một chuyến du xuân thư giãn. Nếu bạn muốn tránh xa sự ồn ào, tấp nập của thành phố, hãy lựa chọn hành trình về Lâm Bình - Tuyên Quang và đắm chìm vào không khí trong lành. Tại Tuyên Quang, hành trình bắt đầu với chuyến tham quan di tích Tân Trào – nơi từng là thủ đô kháng chiến. Những căn nhà sàn giản dị ẩn mình giữa rừng xanh, cây đa Tân Trào cổ thụ và rặng tre rì rào mang lại cảm giác như đang bước chân vào trang sử vàng son của dân tộc. Dưới ánh nắng xuân, mọi thứ như bừng sáng, làm nổi bật vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa lịch sử của vùng đất này. Tiếp nối, Lâm Bình chào đón du khách với phong cảnh thiên nhiên hoang sơ và không khí trong lành hiếm có. Với giá tour chỉ từ 2.850.000 VNĐ/người, du khách không chỉ được đắm mình vào thiên nhiên trong lành, mà còn được tìm hiểu thêm nhiều nét văn hóa địa phương độc đáo tại nơi đây như nghi lễ nhảy lửa huyền bí của người Pà Thẻn, thưởng thức hát then của người Tày hay trải nghiệm chợ phiên.

Cao Bằng – Hành trình về tìm về nguồn cội

Tại Cao Bằng, du khách sẽ dễ dàng tìm thấy sự giao thoa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và những cột mốc lịch sử của dân tộc. Khu di tích Pác Bó và suối Lê-nin vào mùa xuân trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết với dòng suối trong vắt uốn lượn qua những phiến đá và cỏ cây xanh mướt bao phủ khắp lối đi chào xuân mới. Thác Bản Giốc, một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam, sẽ làm say lòng bất cứ ai đặt chân đến. Dưới ánh nắng xuân, dòng thác tuôn dài như mái tóc của sơn nữ vùng Đông Bắc. Bao quanh thác là những dãy núi trùng điệp sừng sững, cả đất trời được bao phủ bởi màu xanh non của mùa xuân, tràn trề nhựa sống, nối tiếp nhau đến tận chân trời, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Với chi phí tour chỉ từ 5.490.000 VNĐ/người, Cao Bằng sẽ để lại trong lòng du khách những dấu ấn sâu đậm về vẻ đẹp mùa xuân miền rẻo cao Đông Bắc và dấu ấn lịch sử của một vùng biên cương.

Khám phá di sản Hạ Long – Ninh Bình

Hạ Long – Ninh Bình, hai di sản văn hóa và thiên nhiên của Việt Nam được UNESCO công nhận, mang lại sự kết hợp đầy sức hút giữa biển cả và núi non. Trên du thuyền Hạ Long, bạn sẽ được ngắm nhìn vịnh biển kỳ vĩ với hàng ngàn đảo đá vôi nổi bật giữa làn nước trong xanh ngọc bích. Động Thiên Cung, với những hệ thống nhũ đá ấn tượng như những tuyệt tác điêu khắc được tạo dựng bởi “mẹ thiên nhiên”, mang đến cho du khách cảm giác khám phá mới lạ. Rời Hạ Long, hành trình đến với Ninh Bình, nơi cảnh sắc Tràng An hòa hợp giữa núi non, sông nước và hang động hữu tình. Ngồi trên chiếc thuyền nho nhỏ, lướt qua những hang động huyền bí, bạn như được ngược dòng thời gian về với lịch sử của cố đô Hoa Lư, tìm lại những khoảnh khắc thanh bình hiếm hoi trong cuộc sống hối hả. Trong hành trình xuyên suốt dịp Tết 6 ngày 5 đêm, với giá tour chỉ từ 8.980.000 VNĐ/người, chuyến đi “lên non xuống bể” sẽ đem lại cho du khách những kỉ niệm đáng nhớ.

