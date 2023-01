Du lịch tự túc lên ngôi dịp Tết Nguyên đán 2023

TP - Du khách đăng ký tua nước ngoài tăng cao dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ở chiều ngược lại, khách nội địa lại chọn hình thức tự túc thay vì mua tua trọn gói như truyền thống.

Xuất ngoại đón Tết

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Vietravel cho biết, thị trường du lịch nước ngoài có nhiều chuyển biến tích cực. Các điểm đến truyền thống quen thuộc với du khách Việt như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ có khá đông khách đăng ký, thậm chí nhiều du khách mua tua đón Tết ở nước ngoài trước vài tháng. Điều đó cho thấy thị trường du lịch nước ngoài (Outbound) thực sự khởi sắc.

Nhiều tua du lịch kèm theo chương trình khuyến mãi lớn như tua đi Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc được nhiều du khách Việt lựa chọn. Các tua này có thời gian đi từ 4-7 ngày, phù hợp với lịch nghỉ Tết. Ông Phan Hải Đăng, đại diện CTCP Truyền thông Du Lịch Việt cho biết, với những tua du lịch dài ngày như châu Âu, Mỹ cũng được khách đặt từ rất sớm. “Chúng tôi phải đóng sổ một số tua vì đón đủ lượng khách”, ông Hải Đăng nói.

Theo thống kê tại Cty Du lịch Bến Thành, hơn 100 chương trình trong dịp Tết Nguyên đán gần kín khách, công ty phải liên kết, tăng cường thêm một số tua đến Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan… để đáp ứng nhu cầu của khách. Các quốc gia khu vực Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc) đang nới lỏng quy định nhập cảnh nên thu hút mạnh mẽ du khách Việt Nam. Ngoài ra, Thái Lan, Đài Loan cũng là điểm đến được lựa chọn nhiều nhờ chính sách thu hút khách du lịch.

Tại điểm bán tua của Saigontourist, chị Nguyễn Thị May cho biết đang tìm tua đi Thái Lan vào dịp Tết cho cả gia đình. “Tôi đang tính chọn tua Bangkok- Pattaya- Nong Nooch (Thái Lan) 5 ngày 4 đêm chỉ 6 triệu đồng. So với một số tua trong nước dịp Tết, tua Thái Lan có chi phí thấp hơn, lại được trải nghiệm nhiều nơi thú vị cùng với gia đình”, Chị May nói.

Anh Đoàn Phước Trường từng nhiều lần du lịch nước ngoài dịp Tết lý giải, ngày càng nhiều người chọn du lịch trong dịp Tết là do dịp này cả gia đình mới có điều kiện thu xếp nghỉ dài ngày. Ngoài ra, ở nhiều nước, Tết Nguyên đán lại là mùa thấp điểm của họ, các chương trình khuyến mãi, giảm giá được đẩy mạnh nên chi phí tua giảm rất nhiều. “Có những người cho rằng Tết là ngày sum họp gia đình, không nên đi nước ngoài. Tôi vẫn chọn ngày 30 ở với gia đình, chỉ bắt đầu đi nước ngoài từ ngày mồng 1 Tết, vẫn hưởng trọn vẹn không khí đón Tết cùng gia đình”, anh Trường chia sẻ.

Du lịch tự túc để tiết kiệm chi phí

Ông Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc Cty Du lịch Bàn chân Việt (Vietfoot Travel) cho biết, nhiều du khách lựa chọn Nam Phi, Úc, Nhật Bản là điểm đến du lịch dịp Tết Nguyên đán. Đối với thị trường nội địa, phần lớn du khách kết hợp đi lễ theo tua ngắn từ 2-3 ngày. Điểm đến cho các tua ngắn nội địa là Ninh Bình, Quảng Ninh, ghé thăm chùa Ba Vàng, đền Cửa Ông (Quảng Ninh)…

Cung đường đẹp, thời gian di chuyển ngắn là những yếu tố được khách du lịch cân nhắc. Du khách đến từ miền Trung, miền Nam đặt tua nhiều hơn khách du lịch phía Bắc. Tuy nhiên, ông Nghĩa nhận định, khách du lịch nội địa thời gian qua không còn mặn mà với du lịch theo tua.

“Nhiều người có xu hướng du lịch tự túc để tiết kiệm chi phí thay vì đặt tua. Điều này khiến các công ty lữ hành bị ảnh hưởng. Thực tế, chi phí cho tua du lịch rẻ hơn, tình trạng chặt chém cũng giảm bớt. Đội ngũ hướng dẫn viên có cơ hội giới thiệu giá trị văn hóa, lịch sử của từng vùng đất”, ông Nghĩa nói.

Thị trường du lịch Tết 2023 hứa hẹn sôi động, bùng nổ hơn năm trước. Đó là nhận định của ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Cty Du lịch BestPrice. “Một số nước mở cửa muộn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) là những địa điểm du lịch hấp dẫn. Bên cạnh đó, du lịch nội địa vẫn là ưu tiên hàng đầu. Theo thống kê sơ bộ của chúng tôi, tỷ lệ khách chọn du lịch trong nước là 80%”, ông Bùi Thanh Tú nêu.

Trung Quốc là thị trường du lịch lớn đối với nước ta, nhưng du khách có lẽ phải chờ thêm một vài tháng để các công ty lữ hành điều chỉnh tua theo quy định và thủ tục nhập cảnh mới sau COVID-19. Ông Tú cũng nêu thực trạng nhiều du khách chọn du lịch tự túc, nhất là với những chuyến đi nội địa. Đây là xu hướng được các chuyên gia du lịch của Hội đồng Tư vấn Du lịch cảnh báo từ sau đại dịch COVID-19. Thay vì đi đoàn đông, ghép tua, người dân có xu hướng đi nhóm nhỏ, di chuyển bằng phương tiện cá nhân nhiều hơn.

Tua Tây Bắc hút khách

Bà Nguyễn Hoàng Dương, đại diện khu nghỉ dưỡng Amazing Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) cho biết, từ cách đây 3 tuần khách đã gọi điện đặt phòng. Toàn bộ phòng nghỉ đã kín khách từ ngày mùng 2 đến mùng 8 Tết, giá tăng 20%. Nhiều khách tiếp tục gọi điện đặt phòng nhưng cơ sở này không thể nhận thêm khách. Các khu nghỉ dưỡng cao cấp gần đó như H’Mông Village, P’apiu Resort... cũng trong tình trạng “cháy” phòng.

Các khu nghỉ dưỡng gần Hà Nội như Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hà Nam... đều trong tình trạng kín lịch đến hết kỳ nghỉ Tết. Serena Hòa Bình Resort là một trong những điểm kín lịch các ngày cuối tuần đến hết tháng Giêng.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, CEO AZA Travel cho biết, Mộc Châu đang là điểm đến miền núi được du khách quan tâm do họ có nhu cầu du xuân ngắm hoa đào, hoa mận, cầu kính dài nhất thế giới tại đây. Du khách tự đặt các khu nghỉ dưỡng rồi tự lái xe cũng khá nhiều.

Đây là năm đầu tiên mở cửa du lịch quốc tế sau dịch COVID-19, dù chưa thể so sánh với thời điểm trước dịch nhưng các tua nước ngoài bắt đầu đắt khách. Phải kể đến các điểm đến "hot" như: Bali (Indonesia), Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore... Các điểm đến nước ngoài có ưu điểm là dịch vụ không bị ảnh hưởng vì nghỉ Tết, không tăng giá.

"Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của nền kinh tế nên du khách sẽ không mạnh tay chi tiêu", ông Đạt phân tích.

Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội nhận định, du lịch Tết “ấm” dần lên, nhiều tua nước ngoài khởi sắc. “Tuy chưa thể so sánh du lịch với những năm 2018, 2019 nhưng sau đại dịch đây là đợt dịch chuyển nhiều nhất. Đây là tín hiệu vui cho du lịch Xuân Quý Mão và là khởi đầu thuận lợi cho năm mới 2023”, ông Hùng nêu.

Du lịch tâm linh bùng nổ Đại diện Vietravel phân tích: "Năm 2023, các lễ hội bắt đầu được tổ chức trở lại với quy mô lớn. Du lịch tâm linh, du lịch lễ hội đầu năm Quý Mão không phải là sản phẩm du lịch đơn thuần mà mang giá trị kép. Nó vừa thúc đẩy ngành du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, vừa góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam, giá trị di sản, di tích, đồng thời lan toả những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, kết nối cộng đồng". Vì thế, thị trường du lịch Tết Nguyên đán cũng ghi nhận sự lên ngôi của các tua du lịch tâm linh ngắn ngày với các đoàn khách đi theo nhóm gia đình, công ty.