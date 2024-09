Du lịch Hà Nội thu gần 2.200 tỷ đồng trong 4 ngày nghỉ lễ

TPO - Trong 4 ngày nghỉ lễ, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 672,9 nghìn lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2,18 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ dịp này năm 2023.

Sở Du lịch thành phố Hà Nội vừa có báo cáo kết quả công tác phục vụ dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 trên địa bàn.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, trong dịp này nhiều hoạt động kích cầu du lịch, hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí để gia tăng trải nghiệm, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Thủ đô được đồng loạt tổ chức.

Kết quả 4 ngày nghỉ lễ, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 672,9 nghìn lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó khách du lịch quốc tế ước đón 58,9 nghìn lượt, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước (một số thị trường hàng đầu bao gồm: Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Úc, Mỹ, Anh,...); khách du lịch nội địa ước đón 614 nghìn lượt, tăng nhẹ 3,6% so với cùng kỳ năm trước (năm nay phần lớn khách du lịch chọn nghỉ dưỡng, du lịch tại các khu, điểm du lịch xung quanh ngoại thành Thủ đô Hà Nội có xu hướng tăng đột biến). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2,18 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ dịp này năm 2023.

Trong dịp này, Sở Du lịch phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức chương trình diễu hành “Áo dài kết nối Du lịch với Di sản Hà Nội năm 2024” thu hút được đông đảo du khách và sự hưởng ứng tham gia tích cực của cán bộ, công chức các cơ quan đơn vị và nhân dân Thủ đô cũng như du khách trong nước và quốc tế.

Theo số liệu cung cấp của một số khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn Thành phố, lượng khách du lịch đến các khu, điểm tham quan du lịch trong 4 ngày lễ từ 31/8 - 3/9 tăng trưởng khá như: Vườn Thú Hà Nội đón 76.671 lượt khách; Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm đón khoảng 47.000 lượt khách; Di tích Nhà Tù Hỏa Lò đón 28.020 lượt khách; Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long và Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng đón hơn 22.000 lượt khách;

Công viên Thiên đường Bảo Sơn đón 20.382 lượt khách; Không gian phố đi bộ Sơn Tây và di tích Thành cổ Sơn Tây đón khoảng 15.000 lượt khách; Khu du lịch Ao Vua đón 15.000 lượt khách; Bảo tàng Dân tộc học đón 6.500 lượt khách; Khu vui chơi giải trí Tuần Châu - Hà Nội đón 5.500 lượt khách...