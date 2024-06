Du lịch Côn Đảo hướng đến 'Net Zero', thu hút khách chi tiêu cao

TPO - Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức chương trình tham quan - khảo sát các điểm du lịch tại huyện đảo Côn Đảo nhằm định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới tại mảnh đất từng được mệnh danh là “Địa ngục trần gian”.

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong thời gian vừa qua, du lịch tại Côn Đảo đã có những bước tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, để hướng tới các hoạt động du lịch bền vững, du lịch sinh thái thì ngành du lịch cần phải sớm có các giải pháp định hướng nhằm giữ được mục tiêu tăng trưởng song hành với việc giữ gìn môi trường xanh và phát triển kinh tế ổn định.

Cụ thể trong thời gian tới, du lịch Côn Đảo sẽ tập trung vào phân khúc thị trường du khách đến Côn Đảo có mức chi tiêu cao, phân khúc du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh và du lịch sinh thái…. Côn Đảo sẽ hướng đến phát triển mạnh loại hình du lịch Net Zero tại các điểm du lịch.

Ngoài ra, cũng thông qua chương trình tham quan - khảo sát, ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu mong muốn giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng riêng có tại Côn Đảo, đồng thời xây dựng các tour, tuyến liên kết, tạo điều kiện cho các công ty du lịch - lữ hành thuộc các địa phương đưa du khách đến Côn Đảo.

Năm 2024, dù gặp nhiều khó khăn do một số tuyến bay tới Côn Đảo phải tạm ngưng do nguyên nhân khách quan nhưng du lịch Côn Đảo vẫn có những bước phát triển mạnh mẽ. Trong hai quý 1 và 2 năm 2024, du lịch Côn Đảo đã đón trên 396.000 lượt khách (tăng 102,74% so với cùng kỳ) và đạt tổng doanh thu cho ngành trên 1.500 tỷ đồng (tăng 104,72%).

Du lịch Net Zero (hay còn gọi là Net Zero Tourism) là loại hình du lịch hoàn toàn không gây tổn hại đến môi trường trong quá trình vận hành. Theo đó, các doanh nghiệp du lịch và lữ hành được trao vị trí đặc biệt quan trọng để thực hiện các hành động tích cực nhằm bảo tồn, khôi phục sự nguyên vẹn của thiên nhiên.