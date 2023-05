Du khách đến khu di tích Pác Bó (Cao Bằng) tăng kỷ lục

TPO - Theo thống kê, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 29/4 - 2/5/2023, lượng du khách đến với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) tăng cao so với dịp lễ cùng kỳ năm trước.

Ông Đào Văn Mùi, Giám đốc Ban quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, cho biết, riêng trong 2 ngày lễ 30/4 và 1/5, có khoảng 18.000 lượt khách tới tham quan, dâng hương (tăng hơn 1.000 lượt khách so với cùng kỳ năm 2022). Ước tính trong 5 ngày nghỉ lễ lượng khách sẽ đạt mức 25.000 lượt, đây là lượng khách kỷ lục đến với khu di tích trong những năm gần đây. Năm nay, cùng với khu du lịch thác Bản Giốc, lượng khách hành hương về nguồn ở tỉnh biên giới, cách mạng Cao Bằng tăng cao.

Do lượng khách đến các khu di tích đông, vào lúc cao điểm có một số điểm xảy ra tình trạng ùn tắc. Để đảm bảo các điều kiện phục vụ đón tiếp các du khách đến tham quan, Ban quản lý Khu di tích phối hợp các lực lượng chức năng địa phương tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách khi đến với non nước Cao Bằng.