Dự báo giá vàng tiếp tục tăng trong tuần tới

TPO - Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, tới nay, đã có gần 1,2 triệu người lao động tự do trong cả nước đã được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí gần 2.180 tỷ đồng từ gói an sinh lần 2 (theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23/2021 của Thủ tướng). Riêng TPHCM, tới nay ngân sách đã chi trả hỗ trợ hơn 3.000 tỷ và triển khai 1,8 triệu gói an sinh xã hội, trong đó hỗ trợ trên 500.000 lao động tự do.