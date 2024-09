Dự án nghìn tỷ nát tươm ở Đắk Nông: Sự cố đã được báo động nhiều lần

TPO - Đắk Nông có dự án được hưởng cơ chế ưu đãi đặc biệt của Chính phủ, nhưng khi triển khai đã xảy ra 5 lần sạt trượt nghiêm trọng.

Dự án trọng điểm nhưng 5 lần sạt trượt

Ngày 27/9, PV Tiền Phong trở lại hiện trường Dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ (viết tắt Dự án hạ tầng kỹ thuật KCN Nhân Cơ), thuộc xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt cơ chế, chính sách áp dụng cơ chế đặc biệt ưu đãi tại Quyết định số 882 ngày 30/5/2014. Mục tiêu của dự án là hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo mặt bằng cho nhà đầu tư xây dựng nhà máy điện phân nhôm.

Với quyết tâm đưa dự án hoàn thành vào tháng 6/2018, ngày 30/1/2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã thành lập Tổ kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng công trình Dự án hạ tầng kỹ thuật KCN Nhân Cơ, số 142 (gọi tắt Tổ 142).

Thế nhưng, mọi chuyện không như kỳ vọng khi dự án liên tiếp xảy ra 5 lần sạt trượt nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, khu vực bị sạt trượt của dự án giờ đây cỏ mọc um tùm. Dấu vết còn lại là những khối đất muôn hình nham nhở, con đường bị sạt lở, khoét sâu tạo thành “hàm ếch”, tường rào bị sụp xuống, những khe nước dọc ngang hình thành từ những vết nứt càng làm cho công trình trở nên xấu xí, dị dạng hơn.

Sự cố đã được cảnh báo

Sau khi được thành lập, Tổ 142 đã bắt tay vào việc, có nhiều báo cáo liên quan đến tiến độ, tình trạng thi công Dự án hạ tầng kỹ thuật KCN Nhân Cơ. Theo tài liệu của PV, dự án trên có 7 gói thầu, trong đó gói thầu 02XL san lấp và gia cố mái taluy lô nhà máy luyện nhôm, hạng mục công trình San nền và bảo vệ mái dốc (gói thầu bị sạt trượt).

Gói thầu 02XL do liên danh nhà thầu được chỉ định thi công: Cty CP phát triển đầu tư Thái Sơn (Cty Thái Sơn), Cty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi (Cty Cường Thịnh Thi), Cty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Dương Đạt Gia Lai (Cty Dương Đạt Gia Lai); giá trị hợp đồng hơn 408 tỷ đồng.

Trước khi gói thầu số 02XL xảy ra sạt trượt, Tổ 142 đã chỉ ra nhiều vi phạm của nhà thầu thi công cũng như cảnh báo.

Cụ thể, trong báo cáo số 2 ngày 15/3/2018 có nêu, phần khối lượng do Cty Thái Sơn thực hiện, chất lượng đất đắp chưa đảm bảo theo yêu cầu thiết kế về độ ẩm, lẫn nhiều đá có kích thước lớn hơn so với tiêu chuẩn; chiều dày lớp đất đắp lớn hơn so với tiêu chuẩn cho phép.

Tại báo cáo số 3 ngày 22/3/2018 nêu, phần khối lượng do Cty Thái Sơn thực hiện chưa tuân thủ chặt chẽ quy trình thi công, nghiệm thu đối với công tác đất, sử dụng đất để đắp chưa đảm bảo theo yêu cầu thiết kế về độ ẩm (độ ẩm đất đắp cao hơn so với yêu cầu của thiết kế), đất đắp lẫn nhiều đá có kích thước lớn hơn so với tiêu chuẩn; chiều dày lớp đất đắp lớn hơn so với tiêu chuẩn cho phép. Cũng tại báo cáo này, Tổ 142 đề cập việc hầu hết các nhà thầu không có giải pháp thoát nước tạm thời trong quá trình thi công trong mùa mưa.

Tại báo cáo số 4 ngày 29/3/2018, tiếp tục nêu, phần khối lượng san nền do Cty Thái Sơn thực hiện chưa tuân thủ chặt chẽ quy trình thi công, nghiệm thu đối với công tác đất, sử dụng đất để đắp chưa đảm bảo theo yêu cầu thiết kế đất đắp nhiều đá có kích thước lớn hơn so với tiêu chuẩn; một số vị trí mái taluy chưa đảm bảo độ chặt theo yêu cầu thiết kế, triển khai gia công thép và đổ bê tông hệ thống mái dốc chưa đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

Dù vấn đề thoát nước tạm đã được Tổ 142 đề cập đến trong báo cáo số 3, nhưng đến báo cáo lần 6 (ngày 12/4/2018), các nhà thầu vẫn chưa khắc phục. Dẫn đến có dấu hiệu sạt mái dốc đất đắp do không bố trí hệ thống thoát nước mưa tạm thời.

Đến báo cáo số 7 (ngày 19/4/2018) và số 8 (ngày 8/6/2018), Tổ 142 đã phát hiện vị trí bãi đất dự trữ để đắp thuộc gói thầu 02XL có đọng nước, nếu không xử lý triệt để sẽ dẫn đến sạt lở; chưa hết, taluy đất đắp có dấu hiệu sạt mái dốc.

Cuối cùng, các cảnh báo của Tổ 142 đã xảy ra. Ngày 27/8/2018 gói thầu 02XL xuất hiện 2 vị trí sạt trượt, sau đó xuất hiện thêm 4 lần nữa. Thiệt hại do các đợt sụt trượt gây ra trên 55,6 tỷ đồng.

Đối với sự cố sạt trượt trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố 6 cá nhân (trong đó có cựu Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông), do liên quan đến công tác tư vấn thiết kế và thẩm định; không xử lý hình sự các đơn vị khác, kể cả các nhà thầu thi công.