Dự án giành giải nhất thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ học sinh THPT toàn quốc 2023

TPO - Nhóm học sinh đến từ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và trường THPT Trần Phú (FLTs) đã giành giải nhất Cuộc thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ U-Invent mùa 6 dành cho học sinh THPT trên toàn quốc diễn ra tại Đà Nẵng với dự án sáng tạo “Quai đeo giảm thiểu chấn thương khi ngã”.

Sáng 7/1/2024, tại thành phố Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK), ĐH Đà Nẵng phối hợp cùng Thành Đoàn thành phố Đà Nẵng và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đồng tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi U-Invent 6.

Nối tiếp sự thành công của 5 mùa thi trước, U-Invent mùa 6 năm 2023 đã thu hút được 159 học sinh từ 27 trường THPT trên toàn quốc đăng ký tham gia, thành lập 39 đội thi với các ý tưởng sáng tạo.

Với chủ đề “Giải pháp sáng tạo cho cuộc sống tốt đẹp hơn: Không để ai bị bỏ lại phía sau”, U-Invent 6 đã hướng đến các dự án nêu cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng, sự thấu cảm với những cảnh đời kém may mắn, yếu thế trong xã hội. Đó là những dự án như “Hệ thống cánh tay robot hỗ trợ người khuyết tật”, “Balo cứu nạn lũ lụt”, “Hệ thống chuyển văn bản thành chữ Braille giúp người mù đọc sách”,…

Trải qua các vòng đấu loại cam go, 7 đội thi xuất sắc nhất cùng đi đến vòng thi cuối cùng để chọn ra gương mặt quán quân cho mùa 6. Trong vòng chung kết, mỗi đội có 12 phút thuyết trình sản phẩm dựa trên báo cáo tổng quan dự án, poster tổng quan dự án, sản phẩm thử với mức độ hoàn thiện, độ trung thực cao và 10 phút trả lời câu hỏi từ Ban giám khảo.

Kết quả, Đội FLTs (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Trần Phú, Đà Nẵng) với dự án “Quai đeo giảm thiểu chấn thương khi ngã” đã đạt giải nhất.

Để tạo ra một quai đeo phù hợp, thuận tiện trong mọi hoạt động, đặc biệt với đối tượng là người già, nhóm tác giả của dự án giành giải nhất thuộc Đội FLTs đã dựa trên nhiều công thức dự đoán và tính toán về khả năng đảm bảo an toàn tính mạng để chế tạo, kết hợp với bình oxi phục vụ cho việc kích hoạt khi gặp va đập. Bên cạnh đó, căn chỉnh, đồng bộ giữa người và sản phẩm, bảo vệ khi có tai nạn xảy ra.

Ngoài ra, Ban tổ chức trao 3 giải Khuyến khích và 1 giải Sáng tạo.

Dự án đạt giải nhất U-Invent 6 sẽ có cơ hội được hỗ trợ để phát triển và hoàn thiện, chuẩn bị cho những cuộc thi mang tầm cỡ lớn hơn được tổ chức thường niên như Cuộc thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia (ViSEF) hay xa hơn là Cuộc thi Invent for the Planet (IFTP) 2024 thế giới tại Đại học Texas A&M (Hoa Kỳ).