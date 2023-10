Dự án điện mặt trời chồng lấn đất rừng được nghiệm thu

TPO - Sau 3 năm vận hành thương mại bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, dự án điện mặt trời (ĐMT) Trung Sơn đã được cơ quan chức năng địa phương ở Khánh Hòa ký văn bản nghiệm thu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Khánh Hòa cho biết vừa có báo cáo cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an liên quan đến dự án ĐMT Trung Sơn, ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một trong những dự án ĐMT có nhiều sai phạm và được thực hiện chồng lấn với quy hoạch rừng sản xuất của địa phương.

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT Khánh Hòa, năm 2018 UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án ĐMT Trung Sơn cho Công ty CP Phát triển năng lượng Trung Sơn với diện tích sử dụng đất khoảng 40 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là 878 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của doanh nghiệp và vốn huy động hợp pháp (khoảng 20%) và vốn vay thương mại (khoảng 80%). Dự án có công suất 35MWP được đấu nối vào hệ thống điện quốc gia trước năm 2020.

Cụ thể, chủ đầu tư có báo cáo dự án đã hoàn thành công tác xây dựng và đưa vào hoạt động, vận hành thương mại bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ tháng 12/2020. Đến tháng 6 năm nay, Sở Công Thương Khánh Hòa ký văn bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng dự án ĐMT Trung Sơn.

Liên quan đến việc nghiệm thu dự án ĐMT Trung Sơn khi còn nhiều vi phạm chưa được khắc phục, bà Phan Thị Thu Cúc - Phó Giám đốc Sở Công Thương Khánh Hòa, người ký văn bản nghiệm thu dự án - cho biết: "Việc ký nghiệm thu này đúng quy trình". Theo bà Cúc, những vi phạm của dự án này thì UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm điểm, khắc phục và cung cấp tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an.

Như Tiền Phong đã có nhiều bài viết phản ánh, vào tháng 3/2023, Thanh tra Chính phủ kết luận việc các sở thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa thẩm định năng lực tài chính nhà đầu tư tại dự án điện mặt trời Trung Sơn chưa đúng theo quy định của Luật Đầu tư năm 2011 và nhà đầu tư cũng không đủ điều kiện về năng lực tài chính để được tỉnh cho thuê đất. Vì thế, việc UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định cho thuê đất là không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Trong khi đó, Kiểm toán Nhà nước kết luận, dự án ĐMT Trung Sơn có một phần diện tích trùng với quy hoạch 3 loại rừng và đến nay dự án chưa khắc phục. Tại thời điểm giao đất và cho thuê đất năm 2020, dự án ĐMT này có khoảng 8,64 ha thuộc quy hoạch rừng sản xuất của tỉnh Khánh Hòa.