Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu: Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ra 'tối hậu thư'

Ngày 18/2, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai cho biết Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức vừa chỉ đạo Sở Nội vụ thực hiện kiểm tra công vụ đối với cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo đó, qua công tác kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền sẽ có hình thức khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ với mục tiêu cao nhất là hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án trước ngày 30/6.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu: Khối lượng công việc phải thực hiện rất lớn, các đơn vị liên quan phải tập trung tối đa thực hiện các nhiệm vụ đã cam kết với Chính phủ. Các đơn vị, đội ngũ cán bộ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án phải quán triệt phương châm "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "khó đến đâu gỡ đến đó", phải làm việc 3 ca, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật cũng như ngày nghỉ lễ.

Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu được khởi công vào tháng 8/2023 trong đó đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 34km, được chia làm 2 dự án thành phần. Theo Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, dự án thành phần 1 đã hoàn thành việc kiểm đếm gần 96% tổng diện tích đất cần thu hồi. UBND TP Biên Hòa và UBND huyện Long Thành đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 47 trường hợp với số tiền hơn 120 tỷ đồng.

Trong khi đó, dự án thành phần 2 đã hoàn thành việc kiểm đếm gần 92% diện tích đất cần thu hồi. UBND huyện Long Thành đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 99 trường hợp với số tiền hơn 188 tỷ đồng. Tỉnh Đồng Nai hiện cũng đã bàn giao cho các đơn vị chủ đầu tư hơn 30ha diện tích thực hiện dự án.

Khó khăn dự án đang vướng mắc hiện nay là vẫn còn 240 thửa đất với diện tích hơn 18 ha chưa xác định được chủ sử dụng đất để thực hiện công tác kiểm đếm (trong đó, dự án thành phần 1 còn 117 thửa đất với gần 6 ha và dự án thành phần 2 còn 123 thửa đất với hơn 12 ha. Việc chưa xác định được chủ sử dụng đối với các thửa đất trên khiến công tác kiểm đếm tại dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Chiều 13/2 (mùng 4 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra công trường dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 và làm việc với các cơ quan liên quan về dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có ý nghĩa quan trọng, khi hoàn thành sẽ kết nối các tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức (Long An) - Long Thành (đang triển khai), các tuyến đường kết nối vào sân bay Long Thành; phát huy tối đa tiềm năng của cảng biển Cái Mép - Thị Vải, sân bay quốc tế Long Thành, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung.

Sau khi hoàn thành tuyến cao tốc này, thời gian chạy xe từ TPHCM đến Bà Rịa - Vũng Tàu được rút ngắn, chỉ còn khoảng 70 phút thay vì 150 phút và thường xuyên ùn tắc như hiện nay.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài 53,7 km (qua tỉnh Đồng Nai 34,2 km, qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19,5 km), đầu tư theo quy mô đường cao tốc vận tốc thiết kế 100 km/h, quy mô mặt cắt ngang giai đoạn 1 từ 4 đến 6 làn xe theo từng đoạn, giai đoạn hoàn thiện mở rộng bảo đảm quy mô 6 - 8 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án gần 18.000 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần, thời gian thực hiện từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Trong đó, dự án thành phần 1 dài 16 km, do UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản, tổng mức đầu tư 6.012 tỷ đồng; thành phần 2 dài hơn 18 km, do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản, tổng mức đầu tư 6.852 tỷ đồng; thành phần 3 dài khoảng 19,5 km, do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan chủ quản, tổng mức đầu tư 4.964 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải và các địa phương, dự án thành phần 1 có 2 gói thầu xây lắp; đang thực hiện công tác chuẩn bị và triển khai thi công hiện trường.

Dự án thành phần 2 có 2 gói thầu xây lắp; đang triển khai thi công một số hạng mục có mặt bằng (sản lượng đạt khoảng 3%). Dự án thành phần 3 có 1 gói thầu xây lắp; đang triển khai thi công và đạt tiến độ rất tốt, sản lượng đã đạt khoảng 12%.

Vướng mắc chủ yếu hiện nay của dự án là công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, dẫn đến tiến độ thi công không đáp ứng theo kế hoạch. Cụ thể, công tác giải phóng mặt bằng do 2 tỉnh thực hiện, trong khi dự án thành phần 3 do Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện đã đạt 96%, thì dự án thành phần 1 mới bàn giao 5%, thành phần 2 bàn giao gần 20% (do Đồng Nai thực hiện).

Sau nghe các báo cáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tỉnh Đồng Nai vừa qua đang phải triển khai giải phóng mặt bằng cho nhiều dự án hạ tầng lớn. Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Điện lực cử tổ công tác với các cán bộ giỏi vào làm việc trực tiếp, hỗ trợ Đồng Nai trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời các công trình điện… hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6/2024.